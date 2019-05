Campus Parnas krijgt 110.000 euro subsidie (en stelt daarvoor zijn sporthal open voor sportverenigingen) Michiel Elinckx

15u50 7 Dilbeek Hogeschool Odisee Campus Parnas krijgt een subsidie van 110.000 euro van de Vlaamse overheid. Daarvoor wordt er ruimte gecreëerd voor een naschools sportaanbod in hun sporthal.

Het Vlaams gewest maakte in totaal 3 miljoen euro vrij voor de ontlasting van publieke sporthallen. Kleinere sporthallen, tussen de 200 en 500 vierkante meter, kwamen in aanmerking voor een subsidie zodat ze sportmateriaal konden aankopen. Uiteindelijk ontvangt Campus Parnas een subsidie van 110.000 euro om ruimte te maken voor naschoolse activiteiten. “Het delen van schoolsportinfrastructuur is een belangrijke doelstelling om de schoolgebouwen beter en efficiënter te gebruiken”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits. “Het grote succes en het enthousiasme van de scholen tonen aan dat dit een goede keuze is. We bieden mensen en verenigingen de kans om buiten de schooluren gebruik te maken van sportaccommodatie die anders te vaak onderbenut blijft.”