Buurtbewoners starten petitie tegen wijzigingen Eylenbosch-site: “Wij willen niet opdraaien voor conflicten tussen eigenaars” Amber Gys

07 juli 2020

15u46 0 Dilbeek De bewoners van de Plankenstraat en de Oude Geraardsbergsebaan in Schepdaal protesteren met een petitie en bezwaarschriften tegen de wijzigingen aan het woon- en winkelproject op de oude brouwerijsite Eylenbosch. Zij willen niet dat hun rustige woonwijk moet opdraaien voor het conflict tussen de eigenaars.

De voorbije maand liep een openbaar onderzoek over enkele belangrijke wijzigingen aan het Eylenbosch-project in Schepdaal (Dilbeek). Binnen de oude muren van de brouwerij zouden er 55 appartementen bijkomen in combinatie met een supermarkt en kleinere handelszaken. De ontwikkelaars zaten met de handen in het haar omdat de oorspronkelijk voorziene in- en uitgang van de site langs de Ijsbergstraat, ter hoogte van de overdekte speeltuin, niet gebruikt kan worden. Hierdoor raakte de verstandhouding met de eigenaar van de toegangsweg op het terrein van de speeltuin zoek.

Onvoldoende veiligheid

De erfdienstbaarheid (het vrije gebruik van het wegje voor bezoekers van de brouwerij) werd uitgevochten voor de vrederechter. Deze gaf de eigenaar van de speeltuin gelijk waardoor de architecten en de ontwikkelaars naar een oplossing moesten zoeken. “Het bijgestuurde project voorziet nu een ingang door een opening te maken in de historische brouwerijgevel”, klinkt het bij de buurtbewoners. “Uitgaand verkeer zal de site moeten verlaten langs de Plankenstraat. Omdat de aansluiting op de Ninoofsesteenweg veel te gevaarlijk is, wordt een nieuw straatje aangelegd om zo alsnog de steenweg te kunnen bereiken. Maar dat is ook gevaarlijk!”

De buurtbewoners, die destijds akkoord gingen met de plannen omdat ze geen overlast zouden ervaren, maken zich deze keer wel grote zorgen. “Aangezien al het uitgaande winkel- en woonverkeer zal worden afgeleid naar de Plankenstraat zal er geen veiligheidsgarantie meer zijn voor voetgangers, fietsers of scholieren. De Plankenstraat heeft namelijk geen voetpaden of fietsstroken.”

Vrees voor overlast

Ook wordt er gevreesd voor de leveringen aan de brouwerijsite. Eind 2019 maakte Colruyt-Group bekend dat het op de site een CRU-supermarkt zal inrichten (een winkel- en marktformule die bekend staat voor verse en lokale producten van hoge kwaliteit). Aangezien de vrachtwagens of bestelwagens niet langs de Ijsbergstraat of de steenweg de site kunnen bereiken, zullen alle leveringen gebeuren door om te rijden langs de Oude Geraardsbergsebaan.

Aangezien al het uitgaande winkel- en woonverkeer zal worden afgeleid naar de Plankenstraat zal er geen veiligheidsgarantie meer zijn voor voetgangers, fietsers of scholieren. De Plankenstraat heeft namelijk geen voetpaden of fietsstroken

De bewoners van die Oude Geraardsbergsebaan, die ook al de gevolgen van een eventuele Colruyt aan de Bettendries vrezen, zien al dat extra verkeer niet zitten. Zij willen niet dat hun rustige woonwijk moet opdraaien voor het conflict tussen de eigenaars van de brouwerijsite en de eigenaar van de site met overdekte speeltuin. De buurtbewoners vragen garanties van het schepencollege zodat de Plankenstraat definitief afgesloten blijft voor gemotoriseerd verkeer en verzoeken de ontwikkelaars een andere oplossing te vinden voor de leveringen. Door de slechte ontsluiting van het project en het beperkte aantal parkeerplaatsen vrezen ze ook overlast door het wildparkeren in de woonwijk.

Lopend openbaar onderzoek

Enkele bewoners startten de afgelopen weken een petitie en maakten deze over aan Dilbeeks schepen van Mobiliteit Stijn Quaghebuer (N-VA). Ook overhandigden ze tientallen bezwaarschriften tegen deze wijzigingen. “Het openbaar onderzoek is momenteel nog steeds lopende", verduidelijk Quaghebuer. “We hebben afgelopen maanden twee bewoners ontvangen die de petities en bezwaarschriften hebben afgegeven. Wanneer het openbaar onderzoek is afgerond, heeft de gemeente nog 90 dagen de tijd om adviezen op de vragen. Dit wil zeggen dat we met wat geluk pas in oktober of november een oordeel kunnen hebben.”

Meer over Bettendries

CRU

Colruyt

Colruyt-Group

Dilbeek

Eylenbosch

Eylenbosch

Ijsbergstraat