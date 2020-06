Buurtbewoner wil meer veiligheid tijdens werken aan Bodegemstraat: “Hier gaan de komende maanden ongevallen gebeuren” Amber Gys

15 juni 2020

16u19 0 Dilbeek De werken aan de Bodegem- en Ternatstraat zijn afgelopen maandag van start gegaan, maar niet iedereen lijkt daar even blij mee te zijn. Buurtbewoner Roger Van Cutsem (82) vindt dat de verkeersborden aan het kruispunt met de Ninoofsesteenweg (N8) verkeerd geplaatst werden en vraagt voor een oplossing.

Afgelopen maandag 15 juni startten de werken voor de heraanleg van Bodegemstraat en Ternatstraat in Dilbeek. Deze werken zouden ingrijpende gevolgen hebben voor alle verkeer en zullen volgens de gemeente 14 maanden duren. De eerste fase van de werken is ondertussen gestart van aan het kruispunt met de Kerkberg tot aan de Vlaanderenlaan. Op verschillende plaatsen in de straat werden verkeersborden geplaatst die het verkeer moeten inlichten, maar een bezorgde buurtbewoner is niet tevreden met de plaatsing ervan.

Levensgevaarlijk

Roger Van Cutsem pleit al jaren voor veiliger verkeer in en rond de Molenbergstraat. Hij startte in het verleden al petities om het kruispunt veiliger te maken. In 2019 vond er al een gelijkaardige heraanleg plaats op het kruispunt met de Molenbergstraat, toen vertelde Roger dat er paaltjes aan flarden werden gereden na deze werken. “Auto’s snijden hun bocht veel te scherp af, waardoor ze makkelijk een paaltje mee hebben. In plaats van na te denken over een alternatief, heeft de gemeente Dilbeek de paaltjes in de bocht van de Bodegemstraat naar de Molenbergstraat weggehaald”, klonk het destijds.

Ook tijdens de huidige werken, merkt Van Cutsem enkele problemen op. Door de werken aan de Bodegemstraat werd er aan het kruispunt met de Ninoofsesteenweg een bord voor plaatselijk verkeer opgesteld. Volgens de buurtbewoner staat deze op de slechts mogelijke plaats. “Dit is levensgevaarlijk. Wanneer er auto’s aan de stopstreep staan te wachten die vanuit de Bodegemstraat komen, en er komt een auto die wil indraaien vanop de Steenweg, zal dit binnen de kortste keren leiden tot een botsing. De werken zijn nog maar één dag bezig en het is hier al bijna tot een botsing gekomen. Stel je eens voor als deze borden meer dan een jaar blijven staan.”

Mogelijk oplossing

Volgens Van Cutsem zou het een goede oplossing zijn om de stopstreep tijdens de werken meer naar achteren te plaatsen. “Dan zou het voor de voetgangers en fietsers toch ook al wat veiliger zijn om de straat over te steken.” Mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur (N-VA) zal met de politie bekijken wat de mogelijkheden zijn. “Het signalisatieplan dat werd opgesteld voor deze werken moet hiervoor nog eens grondig bekeken worden”, aldus Quaghebeur. “Dan kan er bekeken worden met de politie wat de eventuele mogelijkheden zijn.