Brusselse jongeren maken amok in Dilbeek: “Politie controleert om situatie niet te laten escaleren” Tom Vierendeels

18 juni 2020

16u30 0 Dilbeek De Dilbeekse politie heeft met bijstand van andere politiezones tientallen jongeren gecontroleerd in het park achter het gemeentehuis. Sinds een drietal weken zakken Brusselse jongeren af naar Dilbeek en dat fenomeen lijkt verkeerd te lopen. “We willen een signaal geven dat we hen in het oog houden”, zegt burgemeester Willy Segers (N-VA).

Sinds de versoepeling van de coronamaatregelen stelt Dilbeek een merkwaardig fenomeen vast. “Sinds twee à drie weken merken we een toename van het aantal groepen jongeren in het centrum”, stelt burgemeester Segers. “Heel wat onder hen komen uit Brussel die de bus naar Dilbeek nemen. Het kan hier inderdaad rustiger vertoeven zijn dan in een grootstad en iedereen is uiteraard vrij te gaan en staan waar hij wil, maar we werden door verschillende inwoners gealarmeerd dat de situatie escaleert. Dat is onder meer het geval in de Wolfsputten. Groepjes van tien of twaalf jongeren komen er samen en gedragen zich na zonsondergang vrij agressief. Het gaat dan over het niet doorlaten van wandelaars en het uitlokken van discussies. Kortom storend gedrag waarbij voorlopig geen sprake is van fysiek geweld of diefstallen. Vrouwen laten weten dat hun onveiligheidsgevoel is toegenomen door de aanwezigheid van die jongeren. Aan het Roelandsveld werden intussen aan het sanitair ook al vernielingen aangebracht.”

Controleren

Daarom voert de politie sinds kort verhoogde controles uit. “Dat gebeurt aan het gemeentehuis en het park daarachter, de parking van kunstacademie Dil’arte en in en aan de Wolfsputten”, weet Segers. “We merken bijvoorbeeld ook dat aan de ingang vanaf de Kloosterstraat op zaterdagavond auto’s stoppen en groepjes luidruchtig het gebied intrekken om feestjes te houden.” Segers vindt het genoeg geweest. “Covid-19 is nog altijd aanwezig en er is nog altijd een samenscholingsverbod van kracht”, zegt hij. “In plaats van te sensibiliseren wordt er daarom strenger opgetreden. In plaats van telkens door agenten te laten zeggen dat die jongeren dat niet mogen doen worden nu controles uitgevoerd.”

Afwachten

Maandag vond zo’n controle de eerste keer plaats in het park achter het gemeentehuis. “Om te kijken wie daar nu eigenlijk zit”, gaat de burgemeester verder. “Na 22 uur blijken zich daar nog heel wat jongeren te bevinden. Onze agenten kregen bij de actie bijstand van andere politiezones waaronder Zennevallei en de Brusselse zone Zuid waardoor het park omsingeld kon worden. Zo hebben ze door dat ze ook effectief in het oog gehouden worden en gecontroleerd worden. Als de jongeren aanwezig blijven zullen nog zo’n acties gebeuren. Dinsdag was het kalm en woensdag was het slecht weer dus het is afwachten. Het kan ook twee kanten op. Oftewel blijven ze weg omdat de boodschap is doorgedrongen oftewel blijven ze komen om de confrontatie met de politie aan te gaan.”

Evenwicht zoeken

Buitenkomen mag nog altijd. “Dat geldt voor iedereen en het kan zijn dat er toevallig enkele jongeren uit eigen gemeente of de regio in de buurt zitten die niks verkeerd doen”, luidt het. “Het gaat er nu over het goede evenwicht te vinden. Het is niet de bedoeling dat Brusselse jongeren hun eigen gemeenten ontvluchten om de Vlaamse Rand als uitlaatklep te gebruiken.”