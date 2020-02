Brusselse binnenring tijdje afgesloten door gekantelde vrachtwagen in Dilbeek Tom Vierendeels

01 februari 2020

13u37 4 Dilbeek De Brusselse binnenring is zaterdagochtend eventjes afgesloten geweest ten gevolge van een gekantelde vrachtwagen. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Dilbeek. De trucker zelf raakte lichtgewond.

Het ongeval gebeurde rond 6 uur op de R0 in Dilbeek. Om een nog onbekende reden kantelde een truck en kwam het gevaarte op de middenberm terecht. De brandweerzone Vlaams-Brabant West en de Brusselse brandweer rukten massaal uit omdat in eerste instantie sprake was van een geknelde bestuurder, maar de man kon zichzelf bevrijden. Hij werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Het duurde enkele uren vooraleer de rijbaan opnieuw volledig vrij was. Tijdens de takeling bleef de binnenring afgesloten en ook een rijstrok van de buitenring was lange tijd versperd.