Bruno Van de Voorde wordt uitbater van serviceflats Wivina en D’arconati in Dilbeek Tom Vierendeels

25 december 2019

14u46 0 Dilbeek Bruno Van de Voorde (40) gaat de leiding van de assistentiewoningen Wivina en D’arconati van groep Orpea in Dilbeek op zich nemen. Bruno deed al ervaring op als directeur van seniorie Kesterberg in Gooik, maar gaat nu voor een nieuwe uitdaging. “Al zal Kesterberg mijn kindje blijven”, zegt hij.

Bruno, voormalig ‘Zorgmanager’ en ‘Zorgwerkgever van het Jaar’ en recent nog laureaat ‘Persoonlijkheid van het Jaar’, zal de leiding over de serviceflats Wivina in de Hendrik Placestraat en D’arconati in d’Arconatistraat in Dilbeek op zich nemen. “Hij is gekend voor een zeer eigen stijl in gezondheidszorg: volks en toegankelijk met een zeer grote focus op kwalitatieve en persoonlijke aanpak in zorg en voeding”, luidt het in een persbericht. “Alles omkaderd met veel liefde voor de senioren. Hij is zelf ook seniorencoach in België en ook docent in deze materie. Er zal op geregelde basis iets te beleven zijn op de sites. Niet alleen voor de inwonende senioren, maar ook voor alle senioren uit de ruime omgeving.”

De Ninovieter blijft naast uitbater van deze twee zorgsites ook directeur van Orpea@home en zaakvoerder van Vinof.