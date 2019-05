Brug over E40 aan Texaco gaat dicht: “Snelwegparking mag niet gebruikt worden als op- of afrit” Wim De Smet

28 mei 2019

15u00 9 Dilbeek De gemeenten Asse en Dilbeek willen dat de brug over de E40, ter hoogte van het Texaco tankstation, afgesloten wordt. Op die manier kan de Texaco-site niet langer gebruikt worden als op- en afrit van de E40. De maatregel moet het sluipverkeer uit de buurt weren.

De twee autosnelwegparkings in Groot-Bijgaarden, met tankstation, motel en restaurants, zijn met elkaar verbonden via een brug over de E40. Automobilisten kunnen vandaag de snelweg verlaten of oprijden via die parkings waardoor ze ook vaak gebruikt worden als sluipweg richting dorpscentra van Groot-Bijgaarden (Dilbeek) of Zellik (Asse). “En dat is eigenlijk nooit de bedoeling geweest”, zegt burgemeester Koen Van Elsen (CD&V) van Asse. “De inwoners van de aanpalende Louis de Bondtstraat krijgen een pak sluipverkeer te verwerken en hetzelfde geldt voor de mensen in de Isidoor Van Beverenstraat, aan de andere kant van de E40 op het grondgebied van Dilbeek.”

Verkeerstellingen

Van Elsen baseert zich op cijfers van verkeerstellingen die werden uitgevoerd door het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken. “Uit die cijfers blijkt dat 20 tot 29 procent van het verkeer op de Vliegwezenlaan via het tankstation aan de E40 gaat. Maar het gaat hier om autosnelwegparkings, niet om echte op- en afritten.”

Volgens Van Elsen is het gebruik van de toegangswegen naar de snelwegparkings nu ook al verboden. “Er staan bordjes dat die toegangswegen alleen gebruikt mogen worden door hulpdiensten, klanten en personeel. Maar veel automobilisten vegen daar blijkbaar hun broek aan. Dus wordt de brug afgesloten.”

Beide gemeentebesturen hadden al contact met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat de brug beheert en finaal moet beslissen. “De Isidoor Van Beverenstraat in Groot-Bijgaarden en de Louis de Bondtstraat in Zellik worden dus doodlopende straten voor automobilisten. Alleen fietsers en voetgangers zullen de brug nog kunnen gebruiken. En de klanten en het personeel van het tankstation en de restaurants zullen dus ook nog gebruik kunnen maken van de brug. Maar wie de snelwegparkings wil bereiken, zal dat alleen nog via de autosnelweg zelf kunnen.”

Waerboom niet opgetogen

Wanneer de brug precies wordt afgesloten, is nog niet bekend. Enkele omliggende handelszaken zijn alvast niet opgetogen met de maatregel. Het bekende hotel- en eventcentrum Waerboom en het nabijgelegen wellnesscomplex Waer Waters worden door de maatregel heel wat minder vlot bereikbaar. “Voor ons is dit geen goed nieuws”, zegt zaakvoerster Annick De Ryck. “Veel klanten zijn gewoon om via de snelwegparking de E40 te verlaten. Nu moeten die mensen doorrijden tot aan het klaverblad in Groot-Bijgaarden waardoor ze met hun auto telkens door het dorpscentrum moeten. In het centrum bevinden zich twee scholenen het is er nu al heel druk. Deze maatregel gaat dus nog extra verkeer genereren. Voor de veiligheid vind ik dit alvast niet bevorderlijk. Het afsluiten van de brug is daarom geen goed idee.”