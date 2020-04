Brandje aan Lijnbus na technisch defect Tom Vierendeels

02 april 2020

19u13 1 Dilbeek De brandweerzone Vlaams-Brabant West moest woensdagavond uitrukken voor een brandende Lijnbus.

Het incident deed zich rond 21.30 uur voor in de Stationsstraat in Groot-Bijgaarden. Door een technisch defect was er brand aan de bus ontstaan. De brandweer kwam ter plaatse en kon verhinderen dat de volledige bus verloren ging. Er vielen geen gewonden.