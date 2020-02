Brand na kortsluiting in Loveldwijk snel geblust Bart Kerckhoven

15 februari 2020

16u49 0

Het heeft zaterdagnamiddag even gebrand in een huis in de Loveldwijk in Schepdaal. Het vuur ontstond na 14 uur in een huis in de Zaaistraat. Een stopcontact vatte er na een kortsluiting vuur. De brandweer van de zone Vlaams-Brabant West werd opgeroepen om de brand te blussen. Uiteindelijk bleef de schade beperkt tot de kamer. De bewoners bleven ongedeerd en het huis zelf blijft bewoonbaar.