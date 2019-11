Brand in paardenstal werd volgens deskundige aangestoken, onderzoek loopt Tom Vierendeels

08 november 2019

09u45 0 Dilbeek De hevige brand van woensdagavond die een paardenstal in de as legde werd aangestoken. Dat zegt het parket Halle-Vilvoorde op basis van het verslag van een deskundige die donderdag ter plaatse kwam. Voorlopig zijn er nog geen arrestaties verricht.

Het parket Halle-Vilvoorde stelde een branddeskundige aan die donderdag ter plaatse kwam om de oorzaak van de brand te onderzoeken. “Deze bevestigt dat de brand opzettelijk werd aangestoken”, zegt Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde. “Het onderzoek naar de dader of daders loopt.” De bewoonster zelf liet donderdag weten niet aan kwaad opzet te denken. “Ik woon hier al tientallen jaren en heb hier geen vijanden”, klonk het.

De brand in de Eksterveld werd woensdagavond rond 19 uur opgemerkt door verschillende personen. Ook de bewoonster had het vuur snel in de gaten. “Ik zat in de zetel met de kat op mijn schoot naar Het Nieuws te kijken”, zei de bewoonster ons eerder. “Plots hoorde ik twee doffe knallen. Mijn dochter en schoonzoon waren nog niet lang vertrokken en ik dacht dat ze voor iets terugkeerden. Toen ik buiten een kijkje ging nemen sloegen de vlammen al uit de loods.” In die loods zijn paardenboxen ondergebracht voor de kleindochter van de vrouw. De paarden stonde gelukkig op een weide. De brandweer kon een aanpalende loods grotendeels vrijwaren van brand.