Bpost opent tijdelijk kantoor na plofkraak Tom Vierendeels

13 februari 2020

16u12 0 Dilbeek Bpost heeft een tijdelijk kantoor geopend in een container langs de Ninoofsesteenweg. Exact een week geleden vond er in het filiaal een plofkraak plaats met grote schade tot gevolg. Het kantoor zelf zal vanaf 17 maart opnieuw operationeel zijn.

Drie criminelen pleegden vorige week donderdagochtend rond 4.20 uur een plofkraak op het kantoor van bpost langs de Ninoofsesteenweg. De gasontploffing veroorzaakte heel wat schade waardoor het kantoor sindsdien gesloten bleef. “Maar vandaag zijn containers op de parking geplaatst om de dienstverlening te hernemen”, vertelt Barbara Van Speybroeck, woordvoerster bij bpost. “Hierdoor kunnen ook alle werknemers aan de slag blijven. Zo goed als elke service zal daarin worden aangeboden, wat goed nieuws is voor de klanten.” Intussen wordt er verder gewerkt in het getroffen kantoor. “Daar zijn werken nodig en hierdoor zal het kantoor pas op 17 maart terug operationeel zijn”, weet Van Speybroeck. “We willen dat alles volledig in orde is vooraleer we opnieuw openen. Of er een nieuwe geldautomaat in het kantoor komt kan ik voorlopig nog niet zeggen.”