Bouwplannen Colruyt aan Bettendries voor tweede keer vernietigd Michiel Elinckx

05 juli 2019

16u31 0 Dilbeek De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft voor een tweede keer de bouwplannen voor een nieuwe Colruyt aan de Bettendries-site vernietigd. Mobiliteitsproblemen vormen de basis van de vernietiging.

Al meer dan 10 jaar verzet het buurtcomité Bettendries zich tegen de komst van een Colruyt-winkel in Itterbeek. Het jongste arrest van de Raad van Vergunningsbetwistingen pleit weer in het voordeel van het comité. Vooral de problemen over mobiliteit en de mogelijke problemen aan het kruispunt Bettendries zorgen ervoor dat de vergunning niet toegekend wordt.

Moderne buurtwinkel

Volgens de buurtbewoners is de situatie nu zeer duidelijk. “Een winkelproject dat zowel ruimtelijk als op het vlak van verkeerstromen de draagkracht van de omgeving te boven gaat, maakt geen enkele kans op slagen”, zegt Peter Wiels van het buurtcomité. “Wij hopen dat de winkelreus uit Halle alle arresten goed naleest alvorens met een nieuw plan te komen. Alleen een moderne buurtwinkel is bespreekbaar en alle auto’s moeten langs de Ninoofsesteenweg in en uit kunnen rijden.”

Overleg

Colruyt gaf eerder al aan dat het werk aan nieuwe plannen. Het buurtcomité hoopt op overleg om nieuwe procedureslagen te vermijden.