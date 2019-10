Bob Savenberg wordt nieuwe voorzitter van Open VLD Dilbeek Michiel Elinckx

21 oktober 2019

11u11 3 Dilbeek Bob Savenberg werd op zondag 20 oktober verkozen als nieuwe voorzitter van Open VLD Dilbeek.

Savenberg, vooral gekend als voormalig drummer én oprichter van Clouseau, werd vorig jaar al verkozen tot gemeenteraadslid. Voor de partijverkiezingen, die in het gemeentehuis van Dilbeek plaats vonden, gaven zich drie kandidaten op: ex-Kamerlid Dirk Janssens, Joël Van den Driessche en Bob Savenberg. Savenberg ging met de meeste stemmen lopen. “Ik heb er alvast zin in om met een open geest de partij de nodige dynamiek te geven”, vertelt de kersverse voorzitter. “Samen willen we tegen 2024 Open VLD nog sterker op de Dilbeekse kaart zetten. We staan voor een hoop uitdagingen, zowel in onze partij als in de gemeente, en die moeten we nu aanpakken.”

politiek