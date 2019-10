Bob Savenberg verkozen tot nieuwe voorzitter van Open Vld Dilbeek: “Generatie van 30 tot 50 jaar opnieuw aanspreken” Michiel Elinckx

21 oktober 2019

11u11 18 Dilbeek Bob Savenberg is de nieuwe voorzitter van Open Vld Dilbeek. Savenberg, vooral gekend als voormalig drummer én oprichter van Clouseau, wil de partij klaarstomen voor de periode 2020-2024. “Ik kan alle neuzen in dezelfde richting krijgen”, aldus Savenberg.

Savenberg werd vorig jaar al verkozen tot gemeenteraadslid met 591 voorkeurstemmen. Voor de partijverkiezingen, die in het gemeentehuis van Dilbeek plaatsvonden, gaven zich drie kandidaten op: ex-Kamerlid Dirk Janssens, Joël Van den Driessche en Bob Savenberg. Savenberg ging met de meeste stemmen lopen. “Of het een verrassing is? Natuurlijk”, zegt Savenberg. “Als er zo’n voorzittersverkiezingen georganiseerd worden, stel ik mij altijd kandidaat. Anders krijg je soms slechts een kandidaat en dat is zonde. Ik ben nog altijd voorstander van de democratie.”

Van wit konijn naar het voorzitterschap

De politieke carrière van Savenberg maakt reuzensprongen. Twee jaar geleden sloot hij zich aan bij Open Vld Dilbeek en was hij een van de witte konijnen op de kieslijst van de gemeenteraadsverkiezingen. Na de stembusgang veroverde hij een plaatsje in de gemeenteraad en nu staat hij aan het roer van de lokale afdeling van Open Vld. “Ik trek altijd mijn plan”, vertelt Savenberg. “Ik zit nog maar twee jaar in de politiek, maar je mag niet vergeten dat ik al heel mijn leven de politieke wereld op de voet volg. Het is mij met de paplepel ingegeven. Ik zat al langer met het idee om mij bij Open Vld aan te sluiten, maar door mijn beroep als muziekmanager lag dat natuurlijk moeilijk. Toen ik de stap overwoog, heb ik toestemming gevraagd aan mijn artiesten. Als een van hen er iets op tegen had, was ik nooit bij Open Vld gegaan.”

Verjonging

Als nieuwbakken voorzitter heeft Savenberg een loodzware taak. Open Vld heeft nood aan enkele nieuwe gezichten: Jef Valkeniers zwaaide onlangs af, en ere-burgemeester Stefaan Platteau bereikte intussen ook al de gezegende leeftijd van 85 jaar. “Het is opvallend: de generatie van dertig- tot vijftigplussers ziet het niet meer zitten om zich politiek te engageren”, vindt Savenberg. “Het is echter niet enkel voor onze partij moeilijk om mensen te vinden. Bij alle klassieke partijen ontstaan er gaten, omdat mensen schrik hebben om de sprong te wagen. Er is dus werk aan de winkel, maar met verenigde krachten willen we daar verandering in brengen. Onze kopmannen zijn niet meer van de jongsten, maar je mag nooit denken dat iemand onvervangbaar is. Ik heb al een plan om dit probleem aan te pakken. Wat dat concreet betekent, ga ik natuurlijk niet aan de buitenwereld zeggen.”

Crisismanager

Wat zijn de persoonlijke ambities van Savenberg? Dat laat de 57-jarige voorzitter nog even in het midden. “Als de partij mij nodig heeft, zal ik altijd beschikbaar zijn. Als manager moet ik al vele jaren groepen leiden. Ik ben iemand die goed overweg kan met crisissituaties én de neuzen in dezelfde richting kan krijgen. Dat wil ik de komende jaren zeker bewerkstelligen. Ik ben een teamspeler en wil dat overbrengen naar de partij.”