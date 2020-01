BOB-campagne afgesloten door PACE en politieschool: 44 politiemensen ingezet in Groot-Bijgaarden en Zellik Tom Vierendeels

17u41 8 Dilbeek Agenten van de politieassociatie PACE en leerlingen van de Vlaams-Brabantste politieschool PIVO hebben zondag drie grote verkeerscontroles gehouden in Groot-Bijgaarden en Zellik. Daarbij werden in totaal 44 personen ingezet. Er werd in de omgeving ook geflitst.

Op twee plaatsen in Zellik en een in Groot-Bijgaarden namen alles samen 44 politiemensen deel aan verkeerscontroles. Onder hen ook 21 aspirant-inspecteurs van het PIVO. De rest waren agenten van de politiezones AMOW, Dilbeek en TARL die samen de politieassociatie PACE vormen. Naast de drie controleplaatsen werd er op twee plaatsen eveneens geflitst. “Enerzijds organiseren we deze actie als afsluiter van de BOB-campagne”, zegt hoofdinspecteur Tom Hollevoet, hoofd van de Dilbeekse verkeersdienst. “Maar anderzijds is het ook een nieuwe oefening voor de samenwerking van de drie verkeersdiensten uit PACE. We proberen jaarlijks twaalf gezamenlijke verkeersacties op poten te zetten. Het voordeel daarvan is dat we meer volk en meer materiaal kunnen inzetten en dat maakt het ook veiliger voor ons. En tot slot nemen er dus ook aspirant-inspecteurs van het PIVO deel. Voor hen is dit een afsluiter voor hun lessen verkeer waarbij ze alles in de praktijk kunnen oefenen.”

In totaal werden 1.902 personen aan een ademtest onderworpen. Twaalf bestuurders bleken onder invloed van alcohol te reden, waaronder een ook in dronken toestand verkeerde. Daarnaast werden nog vijf chauffeurs betrapt op het rijden onder invloed van drugs.