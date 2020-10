Bloed- en schoensporen leiden tot 2 jaar cel voor inbreker Wouter Hertogs

06 oktober 2020

12u15 2 Dilbeek Een Albanees is veroordeeld tot 2 jaar cel voor verschillende inbraken in Dilbeek. Zijn bloed werd aangetroffen in een van de woningen, waardoor hij geïdentificeerd kon worden op basis van DNA-sporen.

In de nacht van 26 op 27 februari sloegen twee inbrekers driemaal toe in Dilbeek. Ze gingen telkens op dezelfde - niet echt subtiele - manier te werk. Ze wierpen een kassei door een raam waarna ze de woning doorzochten op zoek naar kostbare zaken. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, merkten ze al snel. In de eerste woning moesten ze op de loop gaan zonder buit omdat het alarm afging. Bovendien lieten ze er bloedsporen achter. In de twee andere woningen konden ze wel geld, juwelen en horloges buitmaken, maar daar lieten ze telkens schoensporen achter.

Het tweetal was ook te zien op camerabeelden en in de laatste woning trof de politie opnieuw bloedsporen aan. Uit die bloedsporen kon DNA gehaald worden en dat werd vergeleken met de nationale en internationale DNA-databanken, wat uiteindelijk leidde tot de identificatie van een verdachte, V.B. Die man kon weliswaar nooit opgespoord worden en verscheen vorige maand ook niet voor de rechtbank waardoor hij bij verstek veroordeeld werd. Zijn kompaan kon niet geïdentificeerd worden.