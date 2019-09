Binnenkort indoor voetbalcomplex in Groot-Bijgaarden? Buurtcomité tekent protest aan tegen plannen Michiel Elinckx

13 september 2019

14u45 0 Dilbeek Transportbedrijf Best Traffix uit Koekelberg heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van een indoorsoccercomplex in de Petrus Bayensstraat. Buurtbewoners zijn niet akkoord met de komst van de nieuwbouw en tekenen bezwaar aan. “Vrezen dat Brussels probleem naar Dilbeek komt”, klinkt het.

Best Traffix wil op een braakliggend terrein in de Petrus Bayensstraat een sportcomplex uit de grond stampen. Daarin zouden vier indoor mini-voetbalvelden en voorbereidende sportruimtes komen. Er wordt een ondergrondse parking voorzien met 44 parkeerplaatsen.

Brusselse jongeren

Het comité van buurtbewoners van de Petrus Bayensstraat gaat echter niet akkoord met de plannen. Ze stuurden inmiddels een bezwaarschrift naar het Dilbeekse gemeentebestuur, dat binnenkort een beslissing moet nemen over een mogelijke vergunning. “We verwachten dat het sportcomplex vooral bezocht zal worden door een groot aantal jonge sporters uit de Brusselse regio. Is er nood aan dergelijke sportinfrastructuur”, vraagt het buurtcomité zich af. “Groot-Bijgaarden en Dilbeek beschikken immers over voldoende sportinfrastructuur om zijn inwoners te bedienen. De indoor voetbalvelden zullen vooral anderstaligen uit de Brusselse gemeenten aanzuigen. We vrezen dat alweer een Brussels probleem naar Dilbeek komt.”

Verkeershinder en geluidsoverlast

Volgens de buurtbewoners zijn er nog twee twistpunten: verkeershinder én geluidsoverlast. “De aanleg van het Dansaertpark eist al een grote tol voor de buurtbewoners”, vindt het buurtcomité. “De locatie is onvoldoende ontsloten. De Petrus Bayensstraat wordt al voldoende geteisterd door het sluikverkeer van de ring én door vrachtwagens van de bedrijven Carveen, Hanssens en Delgouffe. Daarnaast vrezen we voor geluidsoverlast. De meeste minivoetbalwedstrijden vinden plaats in de late avonduren. Na de wedstrijden drinken veel spelers iets en blijven ze napraten tot diep in de nacht. Er zullen op en af rijdende wagens zijn tot midden in de nacht.” Het buurtcomité vreest voor groeiende toename van zwerfvuil en criminaliteit. “Het landelijke karakter van onze buurt verdwijnt definitief, net zoals de hele gemeente Groot-Bijgaarden voorstedelijk gebied wordt. We zijn ons ervan bewust dat de zone tussen de Brusselse ring en de Petrus Bayensstraat bedoeld is voor horeca en handel, maar een KMO zonder hinderlijke activiteit zou meer geschikt zijn in een wijk die aan een woongebied grenst.”

Roxy Bar

Het is echter niet de eerste keer dat er problemen zijn in de Petrus Bayensstraat. In 2018 liet burgemeester Willy Segers (N-VA) het danscafé Roxy Bar sluiten, na veelvuldige klachten van buurtbewoners. Bij Best Traffix, die de vergunningaanvraag ingediend heeft, was niemand bereikbaar voor commentaar.