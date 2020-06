BIN-netwerk in centrum Dilbeek wordt opnieuw uitgebreid Amber Gys

03 juni 2020

15u52 2 Dilbeek De zone van het buurtinformatienetwerk (BIN) in het centrum van Dilbeek wordt opnieuw met heel wat straten uitgebreid. Onder meer de Astridlaan, Eikelenbergstraat en de Molenbergstraat zitten bij deze uitbreiding.

In Dilbeek zijn er momenteel negen actieve buurtinformatienetwerken. Afgelopen maand werd ook het BIN Kalenbroek onder de loep genomen en uitgebreid. De grenzen van het nieuwe BIN in het centrum worden gelijkgetrokken aan de HOPLR-grenzen. Inwoners van de betrokken straten kunnen zich inschrijven via bin.kalenbroek@gmail.com of via de website van het BIN Dilbeek. Alle informatie over de Dilbeekse BIN-werkingen, netwerken waarbij inwoners, politie en lokaal bestuur nauw met elkaar in contact staan, zijn terug te vinden via de website van de gemeente. Alle nieuwe straten kunnen ook geraadpleegd worden via de gemeentelijke website.