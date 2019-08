Bijgaarden Kermis pakt uit met goedgevulde affiche (en dat alles voor het goede doel) Michiel Elinckx

20 augustus 2019

13u32 0 Dilbeek Op zaterdag 24 en zondag 25 augustus vindt de zesde editie van Bijgaarden Kermis plaats. Op de eerste dag is er een heuse schlageravond. Zondag wordt er afgesloten met een familiedag.

Bijgaarden Kermis vindt traditiegetrouw plaats in de Brusselstraat, aan zaal Collegium. Zaterdag wordt de kermis op gang geschoten met een schlageravond. Onder meer Mathias Lens, Lindsay en The Soulbrothers ‘Lite’ zullen vanaf 18.45 uur hun opwachting maken.

Geldsom naar Inkendaal

Zondag start de familiedag omstreeks 10 uur. Er is onder meer plaats voor een rommelmarkt, zomerterras, kinderanimatie en een paard en kartocht doorheen Groot-Bijgaarden. De opbrengst gaat naar een goed doel. Dit jaar schenkt Bijgaarden Kermis een bedrag aan revalidatiecentrum Inkendaal. Inschrijven voor de rommelmarkt kan via rommelmarkt@bijgaardenkermis.be of 02/310.60.01. Tickets voor de schlageravond kosten 10 euro in voorverkoop, 15 euro aan de kassa. Kaarten zijn te verkrijgen bij de bestuursleden, in café De Wijngaard of via info@bijgaardenkermis.be.