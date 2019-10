Bibliotheek De Wolfsput organiseert jaarlijkse verwendag (en neemt bezoekers mee naar alle werelddelen) Michiel Elinckx

10 oktober 2019

16u35 0 Dilbeek Zaterdag 12 oktober organiseert bibliotheek De Wolfsput opnieuw een verwendag voor bezoekers.

Ontdek een buikdanseres tussen de rekken, test je kennis van wereldmuziek en proef hapjes uit de hele wereld. Kinderen gaan op speurtocht om stempels voor hun paspoort te verzamelen en voorleesster Veerle Ernalsteen neemt hen mee ‘Op een vliegend tapijt de wereld rond’.

Fairtrade

De verwendag is voor de bib elk jaar een gelegenheid om alle trouwe bezoekers in de watten te leggen. Er zijn vaste waarden die elk jaar opduiken: het ontbijt, kindergrime en de grote boeken-, cd- en dvd-verkoop. De verkoop blijft staan tot 11 november. Omdat het ook Fairtradeweek is, bieden de bib en de Wereldwinkel samen een aperitief aan met hapjes uit de vier windstreken en fairtrade wijnen. De bib opent zaterdag de deuren van 9 uur tot 13 uur. De activiteiten zijn volledig gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. Meer info op www.wolfsput.be.