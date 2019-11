Bib en Westrand houden fantasymaand met marathon van Lord of the Rings en een lezing door Pen Stewart Tom Vierendeels

13 november 2019

19u16 0 Dilbeek In CC Westrand en bibliotheek De Wolfsput draait deze maand alles rond het thema fantasy. Een schrijfwedstrijd, een lezing, een expo, een filmmarathon, een voorstelling en een themastand in de bib passen allemaal in de fantasymaand.

Voor het eerst organiseren Westrand en De Wolfsput samen een schrijfwedstrijd: de Schrijfwolf. In de jury zit onder meer de Vlaamse fantasyschrijfster Pen Stewart, bekend van het boek Wintercode. Zij kreeg eind vorig jaar als eerste fantasyauteur in Vlaanderen en Nederland een stimuleringsbeurs van het Vlaams Fonds voor Letteren en is dus de geknipte persoon om de Dilbekenaren uit te dagen in hun pen te kruipen en een fantasyverhaal te schrijven. Het volledige reglement vind je op de website van Westrand. Pen Stewart komt op maandag 25 november, de dag van de prijsuitreiking van de wedstrijd, een lezing geven over “fantasy, een geschiedenis van eeuwen”. Pen vertelt over Reynaert De Vos, het werk van Jean Ray en de Duitse sprookjes en sagen op zoek naar de oorsprong van fantasy. En Pen Stewart schrijft niet alleen, ze schildert ook. Haar werken kan je de hele maand november ontdekken in de gang van Westrand.

Nog meer fantasy is er op 27 november met ‘Het koninkrijk van Henry Darger’ een voorstelling in Westrand waarin Peter De Graef en Lynn Van Royen het verhaal brengen van een eenzame man die 60 jaar lang werkte aan het creëren van een eigen wereld in 30.000 pagina’s en 300 schilderijen.

En voor de weinigen die de filmtrilogie ‘The Lord of the rings’ nog niet hebben gezien en voor de velen die ze nog eens willen zien op groot scherm, is er voor tien euro (maaltijden inbegrepen) de filmmarathon op zondag 24 november. Van 10.30 tot 22.30 uur, de klok rond, kan je onderduiken in Midden-aarde. Westrand en bib De Wolfsput zorgen voor maaltijden en versnaperingen zodat niks een luie filmzondag in de weg staat.

