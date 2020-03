Bewoners op straat en broodjeszaak gesloten na inspectie door verschillende diensten Tom Vierendeels

06 maart 2020

18u07 0 Dilbeek Een gebouw in de Brusselstraat in het centrum van Groot-Bijgaarden is gesloten na een inspectie door verschillende diensten. Op het gelijkvloers is een broodjeszaak terwijl de eerste verdieping bewoond werd. Het OCMW zoekt een nieuw onderkomen voor de bewoners.

“Vrijdagvoormiddag heeft een gezamenlijke actie met verschillende diensten plaatsgevonden in het gebouw”, zegt Hélène Bonte, woordvoerster bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). “De actie kwam er op initiatief van de arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde. Ook het FAVV kwam ter plaatse als expert in voedselveiligheid.” Naast deze diensten kwamen ook de lokale politie Dilbeek en de brandweerzone Vlaams-Brabant West ter plaatse. “Op bevel van de brandweer werd het pand definitief gesloten”, besluit Bonte.

Brandveiligheid

Burgemeester Willy Segers (N-VA) bevestigt de sluiting. “Over de details heb ik geen verdere informatie, maar het probleem is inderdaad van die aard dat het pand gesloten moest worden”, zegt hij. “Naar verluidt zou het gelijkvloers waar de handelszaak gelegen is volledig leeggehaald moeten worden. Blijkbaar zou zich een probleem met de brandveiligheid voor de bewoonde appartementen stellen. Deze bewoners moesten dus ook hun woonst verlaten. Om hoeveel personen het gaat en of het om gezinnen of alleenstaanden gaat weet ik niet. Het OCMW is aan de slag om deze mensen onderdak te bieden.” De eigenaars van het gebouw zijn onbereikbaar voor commentaar. Wanneer de broodjes- en traiteurzaak opnieuw de deuren kan openen is dus onduidelijk.