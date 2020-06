Bewoners Kaudenaarde verzamelen 170 handtekeningen tegen bouw appartementen Amber Gys

17 juni 2020

13u40 2 Dilbeek De wijkraad Kaudenaarde startte afgelopen weken een petitie tegen de bouw van appartementen op de Kaudenaardestraat in Dilbeek. Tot op dit moment hebben ze al meer dan 170 handtekeningen verzameld van omwonenden.

Een woning die dateert uit de Eerste Wereldoorlog op de Kaudenaardestraat in Dilbeek zal binnenkort plaats moeten ruimen voor appartementen. Enkele jaren geleden zagen de wijkbewoners nog hoe oude huizen en groen op de straat plaats moesten maken voor appartementen op de Rozenlaan. De wijkraad Kaudenaarde is helemaal niet gediend met de bouwaanvraag en startte een petitie op in hun buurt. Iedereen mocht tot 17 juni een bezwaarschrift indienen tegen de bouw, al zeker 80 personen dienden zo’n bezwaarschrift in bij de dienst Omgeving.

Bouwvergunning

Buurvrouw Annemie Elsocht en Jos De Greef, voorzitter van de wijkraad, schrokken wanneer ze de nieuwe bouwaanvraag zagen en schoten meteen in actie. “Het nieuwe bouwwerk is niet conform met het woonkarakter van de wijk, doorbreekt de groencorridor en we vrezen voor het verlies van de prachtige kastanje die bepalend is voor het straatbeeld”, klonkt het enkele weken terug. Het huis ook toe aan overleden schilder Julien Fischer en werd later overgedragen op zijn dochter, wat het een extra emotionele waarde geeft.

De bezwaarschriften die zijn ingediend, worden nu onderzocht. “Er zal bekeken worden op welke punten een negatief advies wordt gegeven”, klinkt het bij de dienst. “Het college van burgemeester en schepenen moet dan ten laatste op het college van 5 oktober een beslissing maken of ze de bouwaanvraag al dan niet goedkeuren.”

Petitie tegen bouw

Annemie startte de afgelopen weken samen met Jos een petitie op. “We hebben nog maar vier straten kunnen doen en hebben al meer dan 170 handtekening verzameld van omwonenden, is het dan nog niet duidelijk? De komende weken zullen we onze petitie verder zetten zodat zo veel mogelijk mensen deze kunnen ondertekenen en zo elke persoon een stem geven in deze beslissing.”

Burgmeester Willy Segers (N-VA), die toevallig in diezelfde straat woont, spreekt zich zelf niet uit over de bouw wegens belangenvermenging. Maar ook na eventuele beslissing van het schepencollege kan er nog bezwaar worden ingediend, al is dat nog afwachten.