Bewoners en personeelsleden WZC Quietas niet besmet met COVID-19

08 mei 2020

17u08 0 Dilbeek Een lichtpuntje tijdens coronatijden in WZC Quietas in Dilbeek. Geen enkele van de personeelsleden of de bewoners hebben positief getest op COVID-19.

Een grote opluchting in woonzorgcentrum Quietas in Dilbeek. De personeelsleden en alle bewoners hebben afgelopen dagen negatief getest op het coronavirus. “Dit is een enorme opsteker voor de bewoners, hun familie en uiteraard ook de 70 medewerkers die dag en nacht klaarstaan om het virus te bestrijden”, aldus Marc Derveaux, directeur van WZC Quietas. “De strenge maatregelen opgelegd door de overheid en de hoofdzetel van Armonea hebben duidelijk hun resultaat opgeleverd.”

Derveaux beschrijft het coronavirus als een Japanse ninjakrijger. “Je ziet hem niet, je hoort hem niet en je voelt hem pas wanneer het te laat is.” De maatregelen zijn niet gemakkelijk, zowel het personeel, bewoners en familieleden zien ervan af. “De steunbetuigingen die wij in de afgelopen weken hebben ontvangen, zijn fenomenaal en geven ons de moed en energie om door te blijven gaan. Graag willen wij dan ook al deze organisaties en mensen bedanken.”