Bent Van Looy stelt favoriete platen voor in bibliotheek De Wolfsput Michiel Elinckx

17 oktober 2019

15u20 0 Dilbeek Bent Van Looy komt op zondag 20 oktober mee ontbijten in de bib. Zijn bezoek kadert in de reeks “De kast van...”.

Bij ‘De kast van...’ laat de bib en Westrand muzikanten, sporthelden en schrijvers vertellen over hun favoriete boeken, muziek, films, gerechten en reizen. Er staat ook een echte kast in de bibliotheek waarin de bezoekers al vooraf de favorieten van Bent Van Looy kunnen ontdekken in de hoop zelf inspiratie op te doen. Wat staat er in de platenkast van Bent Van Looy? Wat staat er altijd in de frigo ten huize Van Looy? Welk boek raadt hij steevast aan bij vrienden?

Concert in Westrand

Om het luie zondagsgevoel niet te verliezen, serveert de bibliotheek vooraf een ontbijt met bubbels en lokale producten. De kast van Bent blijft in de bib staan tot december. Van Looy keert op vrijdag 8 november eveneens terug naar CC Westrand met zijn Yours Truly-tournee. Het ontbijt start om 9.30 uur tot 11.30 uur. Tickets voor zijn concert in CC Westrand zijn te vinden op www.westrand.be.