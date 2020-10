Beloningssysteem buck-e wil leerlingen Dilbeekse centrumscholen motiveren zonder auto naar school te komen Amber Gys

07 oktober 2020

14u36 1 Dilbeek Dilbeek start vanaf woensdag 7 oktober met het beloningssysteem ‘buck-e’ voor de drie Dilbeekse centrumscholen. Het systeem beloont leerlingen die te voet of per fiets naar school komen en op die manier bijdragen aan een veiligere en gezondere schoolomgeving.

In april diende de gemeente Dilbeek een subsidieaanvraag in bij de Vlaamse Overheid voor projecten die de verkeersveiligheid aan schoolomgevingen verbeteren. De gemeente maakte hiervoor ook een bedrag vrij van zo’n 93.000 euro. Een van de projecten die vanaf nu van start gaat is ‘buck-e’. “Via buck-e kunnen de leerlingen digitale munten sparen die ze later kunnen inwisselen bij lokale handelaars uit het centrum, het zwembad, cultureel centrum Westrand of bij de boekenverkoop in bibliotheek De Wolfsput”, zegt schepen van Mobiliteit Stijn Quaghebeur (N-VA).

Minder auto’s in schoolomgeving

De registratie gebeurt in centrumscholen De Vlinder, Jongslag en Sint-Alena automatisch via een sensor op school die de tag aan de boekentas of fiets detecteert. “De bedoeling is om het aantal leerlingen dat naar school fiets of wandelt te zien stijgen zodat er minder auto’s aanwezig zijn in de directe schoolomgeving of dat ouders hun kinderen wat verder van de schoolpoort afzetten”, gaat Quaghebeur verder. “Als het systeem aanslaat en zorgt voor minder verkeer rond deze drie schoolomgevingen komt er mogelijk ook voor andere lagere scholen in Dilbeek de mogelijkheid om met dit project te starten. Dit eerste project in de drie scholen wordt een jaar sterk opgevolgd om de impact ervan weer te kunnen geven. Wanneer daaruit komt dat het echt aanslaat, kunnen we het systeem ook gebruiken in de andere Dilbeekse scholen.”