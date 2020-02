Basisscholen Sint-Alena en ‘t Populiertje krijgen extra geld voor cultuurprojecten Amber Gys

07 februari 2020

16u50 0 Dilbeek Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) geeft 14 scholen in Vlaams-Brabant tot €2000 steun voor meer cultuur in de klas. Scholen die een aanvraag hadden ingediend, werden beoordeeld door een professionele jury.

Basisscholen Sint-Alena uit Dilbeek en ‘t Populiertje in Sint-Pieters-Leeuw kregen een positieve evaluatie van de jury en kunnen starten aan hun projecten. Sint-Alena werkt met het project ‘Kunst in de Klas’, ze zullen workshops geven rond het boek ‘De Kleine Prins’. Directrice Christelle De Smaele vindt het een geweldig initiatief: “Samen met de kinderen uit de lagere school maken we een toneelstuk en knutselen we zelf het decor in elkaar”.

In ‘t Populiertje wordt gewerkt rond het project ‘Groot Applaus’. De school zal hiervoor samenwerken met de organisatie ‘Rekker’. De leerlingen leren tijdens dit project over de theater- en filmwereld. De leerkrachten vinden het een goede manier om de kinderen iets bij te brengen: “Er is al een cameraman langs geweest die de leerlingen heel wat heeft vertelt over film. Binnenkort komt er nog een kostuum- en decorontwerper op bezoek”, aldus Sarie Capiau.