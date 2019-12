Auto-inbrekers krijgen 12 maanden cel WHW

11 december 2019

17u22 0 Dilbeek Twee Noord-Afrikanen zijn veroordeeld tot 12 maanden cel, waarvan 3 met uitstel, voor verschillende diefstallen uit wagens.

De twee werden in augustus midden in de nacht op straat gecontroleerd in Dilbeek. Een van hen bleek een Nokia bij zich te hebben die niet van hem was; Al snel bleek dat de eigenaar van het toestel op 100 meter van de plaats waar ze gecontroleerd werden woonde. Het toestel bleek gestolen te zijn uit zijn geparkeerde wagen die vermoedelijk niet slotvast was. Daarnaast bleken ze ook betrokken geweest te zijn bij een inbraak in een wagen. Een getuige had hen opgemerkt en de politie gebeld. Beiden konden niet anders dan de twee feiten bekennen.