Assisen Leuven: Koppel staat terecht voor diefstal en moord op uitbater The Pond in Dilbeek Kim Aerts

18 november 2019

21u23 1 Dilbeek De wapens die Stéphane Geens (42) in zijn huurappartement boven zijn restaurant The Pond in Dilbeek achterliet, zijn hem op 22 september 2015 fataal geworden. Hij werd in de woning van dichtbij neergeschoten toen hij de confrontatie opzocht met zijn huurders na een akkefietje over gestolen forellen. Stephanie Janssens (30) en Davy Van Vreckem (42) staan voor het Leuvense assisenhof terecht voor de moord én diefstal.

Het koppel verkaste na hun voorlopige hechtenis naar Nieuwpoort, waar ze tot op vandaag verblijven. Janssens en Van Vreckem zijn sinds de feiten altijd een koppel gebleven. In de aanloop naar hun proces werden ze opnieuw aangehouden. Hij heeft twee kinderen van 14 en 15 en zij eentje van 10 jaar. Beiden hebben ze nog amper contact met hun kroost. Volgens Janssens is het beter zo, gezien haar mentale toestand en druggebruik destijds. De avond van de feiten waren de twee ook onder invloed van drugs. Van Vreckem zat ’s ochtends al aan de speed. Volgens toxicoloog Jan Tytgat een dosis die in sommige gevallen dodelijk zou kunnen zijn. Janssens verklaarde dat ze twee dagen eerder nog drugs gebruikte, maar niet de avond zelf. Van Vreckem werkte in dienst van Geens en beheerde de aanpalende recreatieve visvijver achter The Pond.

Het koppel kampte met financiële problemen, maar dat wou Van Vreckem tijdens zijn verhoor met niet zoveel woorden gezegd hebben - ze staan ook terecht voor de diefstal van 4.000 en 12.000 euro. Die laatste som werd in een kikkerbeeld in een vijver bij de ouders van Van Vreckem teruggevonden. Zelf houdt hij vol dat het zijn spaarpotje was.

Voorzitter: U vroeg een voorschot aan Geens? Waarom, als u nog geld bij uw ouders had?

Van Vreckem: Omdat we drugs gebruikten, moesten we soms op onvoorziene momenten geld hebben. Stephanie wou waarschijnlijk drugs gaan halen in Ninove.

Voorzitter: En dat geld was uitgerekend bij uw ouders verstopt?

Van Vreckem: Dat was de veiligste plek.

Voorzitter: Hoe lang heeft dat daar gelegen?

Van Vreckem: Paar maanden.

Voorzitter: In een vochtige omgeving? Hoe gaat dat geld er na verloop van tijd uitzien? Is dat niet beschimmeld van voor naar achter en omgekeerd? Het geld was nog kurkdroog en zat in een pot die halfopen was?

Van Vreckem: Het lag er al.

Voorzitter: De ruzie die 22ste september is ontstaan om 15 euro? En 14 dagen voor zijn overlijden gaat Geens nalaten om tot tweemaal toe zijn daginkomsten (4.000 euro, red.) op te vragen? Maar die dag komt hij wel ruzie maken voor 15 euro?

Van Vreckem: Hij heeft een periode met zelfmoordneigingen gezeten (gelach in de zaal).

Voorzitter: Prostitueert u zich nog?

Van Vreckem: Nee.

Voorzitter: En die swingerstoestanden?

Van Vreckem: Dat gebeurt al eens.

Voorzitter: Hoe is dat hele conflict ontstaan?

Van Vreckem: Ik heb eerst de camionette afgewassen. Daarna mee gehengeld met een visser. Hij had nog een feest en hij vroeg of hij nog vis kon kopen. Ik ging het aantal gevraagde vissen halen. Toen kwam Stéphane aan. Hij was al een beetje opgefokt. Hij begon te roepen, kwam aan de deur en hij begon te bonken. Ik heb het venster van de keuken opengedaan. “Als ge nu naar beneden komt, maak ik ulle kapot”, schreeuwde hij. Op een gegeven moment horen we hem op de slaapkamer kloppen van mijn dochter. Stephanie heeft het gordijn dan dichtgedaan. Die was echt woest, niet normaal.

Voorzitter: Hoe hard klopte hij?

Janssens: Ik wil het gerust voordoen. Er waren geen beschadigingen, nee. Maar wel sporen op de deur.

Voorzitter: Is dat onderzocht geweest? Dat heb ik niet gelezen in het dossier. Waar lagen die wapens?

Janssens: Op een kast.

Voorzitter: U laadt drie wapens op het moment dat iemand zich boos aan het maken is. Waarom niet gewoon naar de politie gebeld?

Janssens: Goeie vraag. Ik heb daar niet bij stilgestaan. Ik heb ze geladen en één maal in de lucht geschoten.

Voorzitter: Uw vrouw is daar toch serieuze manoeuvres aan het uitvoeren? En het komt bij u niet op om naar de politie te bellen? U verwachtte een tweede blitzkrieg ofzo?

Van Vreckem: Dat gaf mij wel een beetje een veilig gevoel. Hij had al wel eens een woedeuitbarsting en dan was dat weg. Nu was hij in alle staten. Het was niet de bedoeling om er wapens bij te halen. Na het eerste schot is het zwart voor mijn ogen geworden.

Voorzitter: U weet dat u een vijfde keer hebt geschoten?

Van Vreckem: Ja, vanachter het bed.

Voorzitter: Leefde hij nog?

Van Vreckem: Dat weet ik niet.

Na de schoten deed het koppel alsof er niets aan de hand was. Janssens sloeg nog een praatje met de echtgenote van Geens. Daarna pas verwittigde ze de hulpdiensten. Van Vreckem ging een herlaadkaart kopen bij Q8 en reed naar zijn ouders, waar hij van broek wisselde omdat hij in een vijver was gesukkeld. Vervolgens reed hij naar de erotische bar Vipp Clubb in Ninove om er betrekking te hebben met een meisje om dan uiteindelijk blootsvoets terug naar The Pond te keren.

Dinsdag komen de speurders aan het woord.