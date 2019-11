Assisen Leuven: “Hoe konden ze mij onder ogen komen net nadat ze Stéphane hadden vermoord?” Vriendin getuigt over fatale avond waarbij Dilbeekse uitbater The Pond leven liet Kim Aerts

20 november 2019

21u19 0 Dilbeek Na de moord op Stéphane Geens deden Stephanie Janssens en Davy Van Vreckem alsof enkel hun neus bloedde. Van Vreckem reed weg in zijn auto naar Q8, zijn ouders en dan de Vipp Club in Ninove. Janssens stond de partner van Geens te woord kort nadat ze hem had omgelegd. “Hoe konden ze mij luttele minuten na de moord nog onder ogen komen?”, getuigde Chris Engering.

“Ik ga je laten, ik ga naar boven”, waren de laatste woorden van Stéphane Geens (42) over de telefoon aan zijn geliefde Chris Engering (47), met wie hij 2,5 jaar een koppel vormde. Geens drong het appartement binnen en ging zijn dood tegemoet. Engering voelde nattigheid en stapte haar auto in. Ze pikte eerst haar kinderen op, om vervolgens naar The Pond in Dilbeek te rijden. Eenmaal daar aangekomen, kruiste ze Davy Van Vreckem (42) die nat in het zweet en lijkbleek in zijn auto stapte. Janssens kwam naar beneden. “Het eerste wat ik gezegd heb was: ‘Jongens wat steken jullie nu toch uit? Jullie wisten dat er na sluitingstijd of zonder Stéphane geen vis (Geens had zich die avond opgewonden over drie zalmforellen die Van Vreckem nog van de hand deed, red.) meer verkocht mocht worden. Waarom doen jullie dat?”, getuigde Engering.

Sorry, Chrisje

Janssens antwoordde met een droge “sorry Chrisje.” Toen Engering vroeg waar haar vriend was, diste Janssens zonder verpinken een verhaaltje op dat Geens in een grijze jeep was gestapt om een wapen te gaan halen. Engering: “Toen begon ze over haar poes te praten die ze aan het verzorgen was. Ik kan daar echt niet bij. Hoe heb ik in godsnaam kunnen geloven wat zij toen zei? Hij verzette nooit een stap zonder mij te bellen. Ik ben zelf beginnen bellen, maar hij nam niet op. Aan het einde van het gesprek met haar is me zelf niks opgevallen. Ik had al heel de avond het gevoel dat er iets niet klopte.” Engering vertrok om later terug te keren. Ondertussen belde Janssens wél de hulpdiensten.

Ik kan me voorstellen dat je die avond in paniek bent. Maar jullie hadden gewoon de deuren moeten opendoen en de discussie aangaan. Als je toch dat stapje verder gaat, en je schiet, moet je dan nog een keer schieten, tot zijn eten uit zijn maag loopt? En dan nog eens? En als ik daar arriveer, heb dan het fatsoen om te zeggen wat je gedaan hebt! Chris Engering

“Dan kom je aan bij die vijver en dan staat je wereld stil.” Engering richt zich tot Van Vreckem en Janssens in de beklaagdenbank. “Ik kan me voorstellen dat je die avond in paniek bent. Maar jullie hadden gewoon de deuren moeten opendoen en de discussie aangaan. Als je toch dat stapje verder gaat, en je schiet, moet je dan nog een keer schieten, tot zijn eten uit zijn maag loopt? En dan nog eens? En als ik daar arriveer, heb dan het fatsoen om te zeggen wat je gedaan hebt!”, zei een erg geëmotioneerde Engering. Zij bracht tijdens haar getuigenis een canvasportret mee van Geens.

Geen vlieg kwaad doen

“Hij was iemand authentiek en recht door zee. Hij deed nooit iemand kwaad. Hij hielp waar hij kon, maar dan verwachtte hij hetzelfde terug. Zij hebben veel kansen van hem gekregen. Op een nacht zijn we beneden in het restaurant gaan slapen. Iets na middernacht zijn ze naar beneden gekomen en hebben ze geprobeerd de deur open te doen. Na enkele maanden kregen we bevestiging van onze vermoedens: ze pikten.”

Engering, een schoonheidsspecialiste, moest zelf ook eenmalig de politie bellen voor Geens. “Toen ik bij de ouders van mijn ex ging eten. Hij kon dat echt niet aan. Ik had toen beter moeten weten. Hij heeft enkele producten in mijn winkel van de toonbank geveegd. Toen heb ik de politie gebeld om dat te laten vaststellen. We hebben meer dan 2 jaar de perfecte relatie gehad. Het enige dat ik Stéphane kon verwijten, was dat hij mij te graag zag.”

Donderdag komen de familie van Janssens en werknemers van The Pond aan het woord.