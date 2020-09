Arbeider treft granaat aan bij werken in Groot-Bijgaarden: “Geschrokken? In Oost-Europa zijn we meer gewoon” Tom Vierendeels Robby Dierickx

24 september 2020

17u00 2 Dilbeek Arbeiders hebben donderdag in de Elzenstraat in Groot-Bijgaarden een granaat aangetroffen. DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, kwam ter plaatse om het projectiel op te halen. Treinbestuurders moesten tijdens de interventie op het nabijgelegen spoor vaart minderen. De afkomst van de granaat is onduidelijk.

Arbeiders zijn in de Elzenstraat, de weg tussen de Robert Dansaertlaan en de Bosstraat, momenteel aan de slag met de vernieuwing van de brug over de treinsporen. Toen bij de werken wat aarde aan het talud werd weggegraven, kwamen de werkmannen uit op een pakketje. “Het ging om iets dat in plastic was ingepakt”, vertelt één van de arbeiders. Volgens hem deden ze de vondst voor de middag al. “Toen ik het pakket met mijn breekmes opende, trof ik de granaat aan. Schrikken doe ik daar niet onmiddellijk van. Ik komt uit Oost-Europa, meer bepaald Oost-Roemenië, dus ik ben wel wat gewoon.”

De politie van Dilbeek werd uiteindelijk pas rond 14.30 uur verwittigd. “Op zich was dat een handgranaat zoals een andere en ook de veiligheidspin was nog aanwezig”, vertelt commissaris Koen Luppens. “Dus niet onmiddellijk iets zorgwekkends. We hebben DOVO gecontacteerd om het projectiel op te halen. Volgens de militairen was er nooit gevaar voor het treinverkeer of de omwonenden. Wel hebben we de school in de Bosstraat ingelicht en meegegeven dat die uitgang bij het aflopen van de lesdag mogelijk niet gebruikt kon worden, maar uiteindelijk was alles op tijd afgehandeld.”

Het treinverkeer moest er wel ongeveer drie kwartier vertragen. Dat bevestigt Thomas Baeken, woordvoerder bij Infrabel. “De interventie speelde zich zo’n dertig meter van het spoor af”, zegt hij. “Het treinverkeer werd niet stilgelegd, maar de bestuurders dienden wel te vertragen. Dat veroorzaakte amper hinder.”

Afkomst onbekend

Vanwaar de granaat afkomstig is, kan niet onmiddellijk worden gezegd. “Volgens DOVO kan ze van overal afkomstig zijn en een jaartal kan er ook niet worden opgeplakt”, besluit Luppens. “Zij lijken alleszins geen verder onderzoek te zullen voeren. Bij ons is dat ook niet het geval. Onze taak bestond er voornamelijk in de omgeving te beveiligen voor de omwonenden.”