Appartement tijdelijk onbewoonbaar na brand op terras Tom Vierendeels

09 mei 2020

17u56 0 Dilbeek Een appartement aan de Ninoofsesteenweg in Dilbeek is tijdelijk onbewoonbaar na een brand. Er vielen gelukkig geen gewonden. De evacuatie van het gebouw verliet vlot.

De hulpdiensten werden rond 15 uur opgeroepen voor een appartementsbrand in de Kalenbergstraat aan het kruispunt met de Ninoofsesteenweg, tegenover het filiaal van Kamera Express. Het vuur woedde op een terras aan de achterzijde van het gebouw. Bij aankomst van de brandweer hadden alle bewoners zich al in veiligheid gebracht, al werd er met een brandblusser eerst nog een bluspoging ondernomen. Het vuur bleef uiteindelijk beperkt tot het terras, maar in het bewuste appartement is wel schade door het bluswater en het poeder uit de brandblusser. Hierdoor moet er eerst grondig gekuist worden en is de woonst dus voor korte tijd onbewoonbaar. Voor de andere bewoners is er geen hinder.