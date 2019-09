Amper 22 en al derde keer betrapt op rijden met ingetrokken rijbewijs: 200 uur werkstraf en een jaar rijverbod Tom Vierendeels

10 september 2019

21u01 0 Dilbeek Een 22-jarig meisje is veroordeeld door een rijverbod van een jaar en een werkstraf van 200 uur voor het rijden onder invloed van cannabis. Haar rijbewijs was op dat moment al ingetrokken en ze reed met de wagen van iemand anders. De eigenaar daarvan krijgt ook een boete en een rijverbod en de wagen werd verbeurd verklaard.

De jonge vrouw werd in april van vorig jaar in Groot-Bijgaarden betrapt toen ze rondreed terwijl haar rijbewijs al eens was ingetrokken. Dat was toen al de derde keer het geval. Een drugstest bracht bovendien aan het licht dat ze onder invloed van cannabis reed. Daarnaast bleek ze ook haar identiteitskaart niet op zak te hebben. “Ze zegt dit gedaan te hebben om indruk te maken op haar vrienden”, verklaarde de advocaat van de vrouw. “Intussen is ze ook gestopt met het gebruik van cannabis.”

Politierechter Dina Van Laethem veroordeelde de vrouw tot een werkstraf van 200 uur, een rijverbod van een jaar en het afleggen van de vier examens. De persoon die de auto aan haar uitleende krijgt een boete van 1.600 euro en een rijverbod van drie maanden. De rechter liet de wagen ook verbeurd verklaren.