Alfa Romeo brandt volledig uit op N8 aan afrit van Brusselse ring Tom Vierendeels

05 september 2019

15u11 0 Dilbeek Een Alfa Romeo is donderdagochtend volledig in vlammen opgegaan op de Ninoofsesteenweg in Dilbeek. Het gaat meer dan waarschijnlijk om een technisch defect. Gewonden vielen er gelukkig niet.

De bestuurder reed op de R0 Brusselse buitenring toen hij vaststelde dat er zich een probleem voordeed. Naar verluidt gingen er ook verschillende waarschuwingslampjes in het dashboard branden waardoor de bestuurder besliste om de afrit richting Ninoofsesteenweg te nemen. Ter hoogte van de aansluiting brak er uiteindelijk brand uit. Bij aankomst van de hulpdiensten stond de Alfa Romeo volledig in lichterlaaie. De bestuurder kon zich gelukkig tijdig in veiligheid brengen. De afrit richting Ninove bleef door een brand een tijdlang versperd, maar dat bracht geen grote verkeershinder met zich mee.