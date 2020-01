Al tien jaar heen-en-weerspelletje met tegenstanders: Colruyt vraagt opnieuw vergunning aan voor winkel langs N8 in Itterbeek Tom Vierendeels

07 januari 2020

17u56 0 Dilbeek Colruyt heeft een nieuwe aanvraag ingediend om een winkel te bouwen aan de Bettendries naast de Ninoofsesteenweg in Itterbeek. Sinds februari 2009 probeert de keten daar een winkel neer te poten, maar dat stuit al jaren tegen protest van de dorpsraad en buurtcomité Bettendries. Colruyt heeft de plannen nu verder aangepast.

De nieuwe vergunning werd door Colruyt eind vorig jaar aangevraagd met een openbaar onderzoek vanaf 29 december tot gevolg. Mensen kunnen nog bezwaren indienen tot en met 28 januari. Volgens het dossier gebeurden er bij de nieuwe aanvraag aanpassingen, voornamelijk op vlak van verkeersafwikkeling. Zo valt er te lezen dat die zowel van en naar de site in overleg met het Agentschap Wegen & Verkeer gewijzigd is en anderzijds de verharding en bebouwing op grotere afstand van de Herdebeekstraat wordt ingepland. Een verbreding van de Herdebeekstraat wordt niet langer voorzien, al blijft dat volgens de plannen wel nog altijd mogelijk. Tot slot wordt het gebouw voorzien van een groendak en krijgt het pand deels groengevels.

Speelbal

Of de dorpsraad of het buurtcomité opnieuw bezwaar zullen aantekenen tegen de vernieuwde plannen valt af te wachten. De eerste aanvraag van Colruyt om de 41 jaar oude winkel van de N8 in Dilbeek naar Itterbeek te verhuizen dateert al van 6 februari 2009. Daarop kwam onmiddellijk protest en de tegenstanders konden snel zeshonderd handtekeningen verzamelen. Tussen februari 2009 en december 2011 was het dossier een speelbal tussen gemeentebestuur, de provincie, de aanvragers en de tegenstanders waarbij het gemeentebestuur twee keer een vergunning verleende. Uiteindelijk gingen de tegenstanders in december 2011 in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen het feit dat de provincie een vergunning onder voorwaarden verleende.

Raad van State

Dan was het enkele jaren stil, maar in 2013 werd het rooilijnplan door de Raad van State vernietigd en in mei 2015 verwierp de Raad voor Vergunningsbetwistingen de bouwvergunning. Het buurtcomité en de dorpsraad waren tevreden en zagen zichzelf als Klein Duimpje uit Itterbeek dat won tegen de reus uit Halle. Maar Colruyt gaf niet op en en stelde in februari 2016 cassatieberoep in bij de Raad van State, maar dit werd verworpen. Uiteindelijk besliste de provincie in juli van dat jaar dat de beslissing van het gemeentebestuur uit 2011 om een vergunning toe te kennen haar rechtskracht hernam.

David tegen Goliath

Er werd opnieuw beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de beroepindienders kregen in augustus 2017 gelijk. “Eindelijk valt het doek over het Colruyt-dossier”, klonk het toen bij de tegenstanders. “Het rustige Sint-Anna-Pede ontsnapt aan de permanente druk. Het was David tegen Goliath en op het einde wint David weer.” Nogal optimistisch, want in februari 2018 kreeg Colruyt opnieuw een vergunning van de provincie. In februari 2019 verwierp de Raad van State de bouwplannen. Colruyt werkte sindsdien aan een nieuw plan omdat men bleef geloven in de site Bettendries in Itterbeek. Hoe de nieuwe aflevering gaat verlopen valt nog af te wachten. Intussen beginnen alsmaar meer mensen luidop hun ongenoegen tegenover het buurtcomité te uiten om aan te tonen dat er heel wat inwoners wel degelijk op een Colruyt zitten te wachten.