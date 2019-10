Al 190 inbraken in Dilbeekse woningen, en het jaar is nog niet voorbij: "Vanaf 2020 extra nachtpatrouille op de baan” Michiel Elinckx

23 oktober 2019

16u20 0 Dilbeek Van januari tot augustus tekende de politie maar liefst 190 inbraken op in Dilbeekse woningen. De gemeenteraad kende in februari een verhoogde dotatie toe aan de lokale politie. Burgemeester Willy Segers (N-VA) zet nog een tandje bij. “Veiligheid is een van onze hoogste prioriteiten”, zegt hij.

Oppositielid Rachid El Hajui (Groen-sp.a) maakte tijdens de voorbije gemeenteraad de cijfers voor dit jaar bekend. “Van januari tot en met september werden 190 woninginbraken gesignaleerd”, weet hij. “Dat blijkt uit statistieken van de federale politie. Om even te vergelijken: in 2016 waren er 464 inbraken, in 2017 252 en in 2018 sloten we af op 240. Tijdens een van de voorbije weekend werden maar liefst zes woninginbraken geconstateerd. Nochtans moeten we deze criminaliteit hard bestrijden. Burgers moeten zich veilig voelen, zeker met de komst van de eindejaarsperiode. Daarom vraagt onze fractie bijkomende maatregelen aan het gemeentebestuur. Door de buurtinformatienetwerken (BIN) is de criminaliteit verschoven naar andere locaties in Dilbeek. Dat is een signaal dat alle buurtnetwerken goed functioneren, maar toch is het niet genoeg.”

Inbraakveilige woningen

Burgemeester Willy Segers (N-VA) erkent dat woninginbraken een belangrijke problematiek is binnen Dilbeek. De voorbije jaren werden tal van initiatieven ondernomen om criminaliteit in te dijken. “Ten eerste door te sensibiliseren”, weet Segers. “Agenten patrouilleren op regelmatige basis in wijken waar de inbraakproblematiek fel heerst. Daarnaast geven we via verschillende kanalen onze inwoners tips om hun woning zo inbraakveilig mogelijk te maken. Woningen die een periode leegstaan, krijgen - op de vraag van de inwoners - extra toezicht. Daarnaast hebben we zeven buurtinformatienetwerken én een verhoging van de dotatie voor ons politiekorps.”

Verhoogde dotatie én nachtpatrouille

Burgemeester Segers wil nu een stapje verder gaan. “Politiediensten melden ons dat de criminaliteit uit Brussel vooral ‘s nachts naar Dilbeek komt”, aldus Segers. “Overdag is er geen probleem. Daarom willen we een tweede vaste nachtpatrouille inschakelen. Momenteel lopen de aanwervingen om die patrouille te bemannen. Vanaf 2020 moet de tweede nachtpatrouille kunnen starten. Tot slot zijn er natuurlijk de ANPR-camera’s, die de nummerplaten van verdachte voertuigen scannen en kunnen doorgeven. Dat is ook een hulpmiddel tegen de criminaliteit. Zes jaar geleden werd deze aanpak opgestart door het bestuur, en we zetten - door de aanhoudende criminaliteit - deze maatregelen verder. We zetten alles in voor de veiligheid van de Dilbekenaren.”