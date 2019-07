Akkoord bij De Lijn Vlaams-Brabant, maar bussen blijven op stal: deze lijnen ondervinden hinder HAA

02 juli 2019

11u30

Bron: Belga 42 Dilbeek Directie en vakbonden bij De Lijn Vlaams-Brabant hebben een akkoord bereikt over de uitbesteding in juli en augustus van enkele diensten vanuit de stelplaatsen van Dilbeek en Meerbeke aan privé-exploitanten. Dat meldt vakbondssecretaris Pieter Thijs (ACV). Uit protest tegen die beslissing hadden buschauffeurs in beide stelplaatsen vanochtend spontaan het werk neergelegd. Ze zullen volgens Thijs wellicht pas morgen het werk volledig hervatten.

De Lijn verwacht nog de hele dag hinder in de regio. Er rijden geen bussen op de lijnen 116, 117, 118, 126, 127, 128 en 129. De lijnen 136 en 137 zijn zwaar verstoord. Volgens Thijs zullen deze bussen, op enkele uitzonderingen na, wellicht pas morgen opnieuw normaal uitrijden.

“We begrijpen dat De Lijn enkele diensten wil uitbesteden aan privé-exploitanten die in de zomermaanden hiervoor ruimte hebben doordat bijvoorbeeld de schoolbussen wegvallen”, zegt de vakbondssecretaris. “Doordat De Lijn met een tekort aan chauffeurs kampt, moeten er in deze regio immers geregeld ritten geschrapt worden. Het spontaan protest van de chauffeurs dinsdagmorgen was vooral het gevolg van het feit dat De Lijn deze beslissing nam zonder voorafgaandelijk overleg.”

De vakbondsman benadrukt dat het om een tijdelijke maatregel gaat voor de zomermaanden. Het is daarnaast nog niet helemaal duidelijk hoeveel diensten er zullen worden uitbesteed.

In een mededeling geeft De Lijn meer details over de voorwaarden voor het inschakelen van privé-exploitanten. Dit kan enkel op dagbasis en onder strikte voorwaarden. “Als een chauffeur zijn dienst niet kan uitvoeren, wordt eerst nagegaan of een personeelslid van de eigen stelplaats deze kan opvangen. Is dat niet het geval, wordt nagegaan of uitbesteding aan een andere stelplaats mogelijk is. Pas daarna kan een dienst voor die bepaalde dag uitbesteed wordt aan een onderaannemer”, aldus woordvoerster Sonja Loos.

Personeelstekort

De maatregel is het gevolg van het personeelstekort waarmee De Lijn in de regio kampt, waardoor er geregeld ritten moeten geschrapt worden. De Dilbeekse schepen van mobiliteit Stijn Quaghebuer (N-VA) eiste vorige week nog dat De Lijn beter communiceert met de reizigers over de geschrapte ritten zodat die niet nodeloos op een bus moeten wachten. Volgens Loos engageert De Lijn zich ertoe ‘om intensief te blijven inzetten op het zoeken naar en aanwerven nieuwe chauffeurs”.