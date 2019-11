Agenten zetten auto aan de kant en vinden 2,2 kilogram cannabis op de achterbank Tom Vierendeels

20 november 2019

13u50 2 Dilbeek Een ploeg van de politiezone Dilbeek heeft bij de controle van een auto 2,2 kilogram cannabis op de achterbank aangetroffen. De drugs werden in beslag genomen. De wagen werd aan de kant gezet, omdat hij voldeed aan de beschrijving van een voertuig dat gebruikt werd bij diefstallen.

Een interventieploeg reed dinsdagavond rond 21 uur door de Brusselstraat toen ze de bewuste wagen in het vizier kregen. De buurt waar ze zich bevonden, is inbraakgevoelig. Omdat het type auto bovendien gebruikt wordt bij diefstallen, werd de wagen aan de kant gezet. Om wat voor type voertuig het ging, wordt niet meegedeeld. Bij de controle troffen de agenten twee zakken cannabis op de achterbank aan, goed voor in totaal 2,2 kilogram aan wiet.

Er werd een proces-verbaal opgesteld voor het vervoer van verdovende middelen en het voertuig werd in beslag genomen. De bestuurder zelf werd ter beschikking van het parket Halle-Vilvoorde gesteld.