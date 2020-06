Agent wordt roekeloos ingehaald en stelt zelf pv op: burger wordt over volledige lijn vrijgesproken Tom Vierendeels

16 juni 2020

19u26 0 Dilbeek Een man is voor de Halse politierechtbank vrijgesproken voor het roekeloos inhalen van een agent in burger. Die agent zelf stelde proces-verbaal met verschillende ten laste leggingen op, maar aangezien hij betrokken partij heeft de rechter de burger vrijgesproken.

Het incident deed zich op 15 april van vorig jaar voor in Dilbeek. Volgens de verbalisant gebruikte de man onder andere geen richtingaanwijzer, toeterde hij zonder reden, hield hij niet voldoende afstand met andere weggebruikers, paste hij zijn snelheid niet aan aan de situatie en bracht hij zwakke weggebruikers in gevaar. Kort samengevat: een roekeloos inhaalmanoeuvre. Het bracht de man voor de Halse politierechter, maar hij liet zich door zijn advocaat vertegenwoordigen.

“Mijn cliënt heeft nooit de kans gehad zich te verdedigen aangezien hij nooit verhoord werd”, sprak de advocaat. “Er is nooit een confrontatie met de agent geweest en er zijn ook geen bewijzen. Daarom schreef hij uiteindelijk wel een brief naar de politie om zijn kant van het verhaal te brengen en die brief kan u nalezen in het dossier. De pv en de brief zijn dan ook de enige twee stukken in het dossier. Mijn cliënt zegt dat alle zaken in het pv gelogen zijn, ook al weet ik dat de verbalisant geen reden heeft om te liegen. Hij zou naar de agent in burger getoeterd hebben om hem duidelijk te maken dat hij een gevaar op de weg was omdat hij niet handenvrij aan het bellen was. Alles in het proces-verbaal wordt dus betwist. Toch weet ik dat ik mindere wapens heb omdat het woord van de verbalisant volgens de wet zwaarder doorweegt. Maar voor mij is er alleszins sprake van twijfel waardoor ik ook de vrijspraak vraag.”

De advocaat vergat echter één belangrijk element aan te halen in zijn verdediging. “Ik kan de balie toch niet de pap in de mond geven?”, vroeg politierechter Dina Van Laethem zich af. “Laat het ons wijten aan het feit dat het Nederlands niet uw moedertaal is. De verbalisant is persoonlijk betrokken en dus kunnen zijn vaststellingen gekleurd zijn. Op basis van de persoonlijke betrokkenheid van de verbalisant spreek ik de beklaagde dan ook vrij.”