Afscheidsfeestje van Jospop: bestuur plant evenement in JK Jos Michiel Elinckx

18 juli 2019

De bestuursleden van vzw Jospop organiseren op vrijdag 23 augustus een afscheidsfeestje voor Jospop in JK Jos.

In december trok het bestuur de stekker uit Jospop. Na 26 jaar verdween het festival van de kalender. Onder meer de financiële slagkracht ontbrak om het festival verder te zetten. Om afscheid te nemen van Jospop wordt nu een afscheidsparty georganiseerd in JK Jos. “Waar het allemaal begon, sluiten we een prachtig hoofdstuk nu af”, zeggen de bestuursleden op Facebook. De dansvloer wordt om 21 uur geopend.

Toekomst?

Of dit het definitieve afscheid van Jospop is, valt nog af te wachten. De vzw achter het festival wil in 2020 terugkomen met een gloednieuw evenement.