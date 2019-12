Aanmeldingsprocedure voor Dilbeekse scholen start op 6 januari Tom Vierendeels

20 december 2019

14u32 8 Dilbeek De gemeente Dilbeek start op 6 januari met de aanmeldingsprocedure voor de Dilbeekse scholen. Vanaf dat moment kunnen broertjes en zusjes van nu al ingeschreven leerlingen en kinderen van personeelsleden van de scholen zich aanmelden. Vanaf 2 maart worden de inschrijvingen voor iedereen opengesteld.

Vanaf maandag 6 januari 2020 om 9 u start de aanmeldingsperiode in Dilbeek voor broers en zussen en kinderen van personeel. De betrokken ouders kunnen hun kind aanmelden via de daarvoor voorziene website. De aanmeldingsperiode voor deze voorrangsgroepen loopt tot vrijdag 17 januari tot 12u. Het tijdstip van aanmelden heeft geen invloed op de rangschikking: er moet enkel aangemeld worden binnen de 2 voorziene weken. Ouders krijgen vervolgens op 27 januari 2020 het bericht of hun kind een plaats kreeg toegewezen. Effectief inschrijven gebeurt na telefonische afspraak met de school en dit in de periode van dinsdag 28 januari tot maandag 17 februari 2020.

Tweede fase

Alle andere kinderen kunnen aangemeld worden vanaf maandag 2 maart om 9 u, tot en met dinsdag 31 maart, 12 u. Ook hier heeft het tijdstip van aanmelden geen invloed op de rangschikking. Ouders mogen het inschrijvingsticket en/of de weigeringsdocumenten verwachten op maandag 27 april 2020. Effectief inschrijven gebeurt in de periode van maandag 4 mei tot dinsdag 26 mei 2020 na telefonische afspraak.

Te laat?

Ouders die de aanmeldingsperiode gemist hebben, kunnen zich vanaf 29 mei 2020 nog melden op de scholen tijdens de vrije inschrijvingsperiode. Dan geldt het principe wie het eerste komt, krijgt als eerste een plek. Aangezien er in mei nog weinig tot geen plaatsen beschikbaar zullen zijn, worden ouders aangereden zeker gebruik te maken van het aanmeldingssysteem.

Kamperen vermijden

Om de wachtrijen aan de schoolpoort te vermijden riep Dilbeek enkele jaren geleden een centraal aanmeldingsregister in het leven. Het systeem houdt rekening met de afstand tussen de woonplaats (domicilie) van het kind en de school en de schoolvoorkeur. Zo krijgen ouders uit de buurt meer kans om een plaats te bemachtigen voor hun kind.

Wie graag geholpen wil worden bij de aanmelding kan terecht bij een van de welzijnsloketten van de Welzijnscampus Nieuwenbos of in het Administratief Centrum in Itterbeek.