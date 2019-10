Aanleg fietssnelweg tussen Gent en Brussel start in 2021 in Dilbeek Tom Vierendeels

25 oktober 2019

17u37 2 Dilbeek De plannen voor het gedeelte fietssnelweg tussen het station van Sint-Martens-Bodegem en de grens met Brussel zijn klaar. Na een studie van twee jaar kunnen eindelijk concrete plannen opgestart worden. Het fietspad zal vooral langs de spoorlijn lopen. Men hoopt midden 2021 te kunnen starten met de werken.

Als alles goed gaat zal in 2021 gestart worden met de aanleg van het stuk fietssnelweg tussen het station van Bodegem en de grens met Brussel. Dit tracé maakt deel uit van de fietssnelweg F2 die van Gent naar Brussel gaat via onder meer Melle, Wetteren, Aalst, Denderleeuw en Ternat. Op sommige plaatsen is er al effectief een degelijke weg voor fietsers aanwezig, maar zoals in Dilbeek is dit niet overal het geval op het traject. “Samen met de gemeente Dilbeek dachten we de afgelopen twee jaar na over deze fietssnelweg”, zegt Tom Dehaene (CD&V), gedeputeerde voor Mobiliteit. “We gingen na wat het beste traject is en wat ook het best betaalbare project is. Hier in Dilbeek gaat het om 5,5 kilometer van de volledige 55 kilometer die de F2 lang is. Daarnaast is een zeer belangrijk stuk omdat deze regio het meest filegevoelig is. Er is hier in Dilbeek een gigantisch potentieel aan mensen die met de fiets naar het werk in Brussel kunnen gaan.”

“Er is inderdaad een groot potentieel in deze regio”, vult mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur (N-VA) aan. “Van alle personen die deelnemen aan het woon-werkverkeer in Vlaanderen gebruikt twaalf procent de fiets. Het is nog contradictorisch, maar in Brussel zelf en in de Rand ligt dat aantal maar op vier procent.”

Start in 2021 voorzien

De provincie is blij dat de gemeente ook met volle overgave mee in dit project stapte. “Je ziet ook dat in Dilbeek het aantal veilige fietspaden de laatste jaren aanzienlijk is toegenomen”, getuigt Dehaene. “Ze hebben dan ook hun schouders volledig onder dit project gezet en zo is het fijn samenwerken.” Dat het zo lang duurde heeft vooral met de ligging te maken. “Een fietssnelweg is minstens vier meter breed”, weet Dehaene. “Daarnaast moeten er zo weinig mogelijk hellingen zijn en moeten zo veel mogelijk conflictpunten vermeden worden. Door het glooiend landschap ligt dit moeilijk en daarom volgen we voor het grootste deel de spoorlijn.”

Nu de studie is afgerond wordt het project overgedragen aan De Werkvennootschap dat de werken zal laten uitvoeren. Opmetingen en onteigeningen kunnen van start gaan. Men hoopt midden 2020 de omgevingsvergunning te kunnen aanvragen om dan een jaar later met de werken te starten. Hoe lang die in beslag zullen nemen is niet geweten, maar er wordt beloofd dat dit niet langer dan 2,5 à 3 jaar in beslag zal nemen.

Infotentoonstelling

Wie meer informatie over dit project wenst kan tot 9 november terecht in CC De Westrand voor een infotentoonstelling. Op dinsdag 29 november zal er ook een info-avond georganiseerd worden waarbij vragen gesteld kunnen worden aan het gemeentebestuur, de provincie en De Werkvennootschap. Zij zullen tussen 17 uur en 20 uur aanwezig zijn.