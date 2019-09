96 (!) is hij, maar Karel springt zondag nog uit een vliegtuig: “Als het van mij afhangt, spring ik de komende twintig jaar nog uit een ‘vliegmachien’” Michiel Elinckx

11 september 2019

17u05 0 Dilbeek Karel Tilley uit Dilbeek zal komende zondag voor de vierde maal skydiven in Zeeland. Opmerkelijk: Karel is 96 jaar. “Maar als het van mij afhangt, spring ik de komende twintig jaar opnieuw uit een vliegtuig”, lacht hij.

Karel verblijft momenteel in woonzorgcentrum Dilhome. Zondag zal hij eenmalig een uitstapje maken naar Zeeland om er... uit een vliegtuig te springen. “Enkele jaren geleden sprak mijn zoon Koen over een parachutesprong”, vertelt Karel. “Ik zei dat ik het ook wel eens wilde doen. Koen dacht natuurlijk dat het een mopje was, maar ik méénde het. Toen dat duidelijk werd, hebben we het dan ook maar gedaan. Wat mijn dokter zei? Dat er niets aan mijn hart is en ik zeker nog twintig jaar zal leven. De arts gaf dus groen licht voor de sprong. Ik geniet telkens met volle teugen.”

Saaie ambtenaar?

Niet iedere sprong verliep vlekkeloos. In 2017 sprong Karel uit het vliegtuig onder een staalblauwe hemel, maar hij verloor tijdens zijn sprong zijn... schoenen. “Ik heb de microbe te pakken”, aldus Karel. “Of ik bang ben? Neen, totaal niet. Ik heb meer schrik van de interviews die ik vooraf moet geven aan de pers. Het is natuurlijk een duosprong, waarbij een begeleider bijna al het werk doet. Bij de landing moet ik enkel mijn benen omhoog doen. Maar dat zal wel nog gaan, hoor. Ik wil de jonge generatie eens laten zien wat ik nog kan.” Karel werkte zijn hele leven als ambtenaar aan de FOD financiën. Een saai beroep, maar toch zocht hij altijd de uitdaging op. “In een kolkende rivier springen? Daar draaide ik mijn hand niet voor om”, herinnert Karel zich nog. “Ik ben altijd wel iemand geweest die actie nodig had. Dus het is niet zo’n grote verrassing dat ik het leuk vind om te skydiven. Ik ben misschien wat ouder, maar daarom niet minder actief.”

Vader-zoon moment

Zondag vertrekt Karel naar Zeeland. Hij gaat de sprong echter niet alleen doen. Zijn zoon Koen zal ook springen. “Ik ben enorm fier op mijn vader”, vertelt Koen. “Als ik het aan vrienden en familie vertel, kunnen ze het amper geloven. Het is al straf dat hij op zijn 96ste zo gezond is. Maar dit is gewoon ongelooflijk. Het is eveneens een speciaal vader-zoon moment. Niet iedereen kan zeggen dat hij samen met zijn vader uit een ‘vliegmachien’ is gesprongen.”

Steunende directrice

Intussen blijft Karel er nuchter en kalm onder. De overige rusthuisbewoners zijn niet echt onder de indruk. “Ik vertel er niet veel over”, lacht Karel. “De laatste dagen begint het hen wel te dagen wat ik ga doen. De directrice van ons woonzorgcentrum zal zondag meegaan naar Zeeland. Zij heeft me bij iedere sprong al gesteund. Wat kan er dan nog misgaan? Ik tel ongedurig de dagen naar zondag af.” Tijdens de parachutesprong zal alles ook vastgelegd worden met een cameraatje. “Want hoe gaan mensen het anders mijn verhaal geloven", glimlacht Karel.