9-jarige Ilyas sinds zaterdag vermist: Child Focus doet oproep Michiel Elinckx

17 juni 2019

08u49 0 Dilbeek Ilyas Hamoudi, een 9-jarige jongen uit Dilbeek, is sinds zaterdag vermist. Child Focus doet nu een algemene oproep.

Ilyas is 1 meter 40 en heeft een tengere lichaamsbouw. Hij heeft donkere ogen en donkerbruin krullend haar. Bij zijn verdwijning had hij een zwarte trainingsbroek aan en een t-shirt met korte mouwen met een blauwe print. Daarbovenop had hij een blauw-grijze t-shirt met lange mouwen aan.

Telefonisch contact

Heb jij Ilyas gezien of heb je meer informatie? Dan kan je telefonisch contact opnemen met Child Focus via het nummer 116000 of de politiediensten via 0800 30 300.