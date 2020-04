3Dinthebox maakt dag en nacht hulpstukken voor faceshields: “We dragen ons steentje bij met de nieuwe technologie” Amber Gys

15 april 2020

16u43 1 Dilbeek De zaakvoerders van bedrijf 3Dinthebox in Dilbeek maken goed gebruik van hun ‘nieuwe’ technologie. Ze zetten hun 3D-printers in voor de strijd tegen het coronavirus. De printers staan dag en nacht te draaien om hulpstukken voor faceshields te maken.

3D-printing heeft in het Dilbeekse bedrijf 3Dinthebox zeker zijn nut bewezen. Het bedrijf staat dag en nacht in de weer om hulpstukken voor maskers te produceren. Al is de 3D-printing technologie voor veel mensen nieuw en onbekend, toch tonen heel wat mensen thuis ook interesse in de toestellen. “De mensen vragen zich af wat ze met zo’n toestel kunnen aanvangen in deze tijden. Het kan dienst toen als middel tegen de verveling of ook, zoals wij hier doen, worden gebruikt om de strijd tegen het coronavirus aan te gaan”, vertelt zaakvoerster Céline McGarry.

Dag en nacht actief

De 3D-printers staan volgens Céline dag en nacht hun ding te doen. De zes actieve printers werken op volle toeren. “Ze produceren de hulpstukken voor de beschermende maskers. Het is een proces dat de mensen thuis ook perfect kunnen opstarten. Het enige wat wij moeten doen is de geprinte stukken inzamelen en verdelen aan de mensen die ze het hardst nodig hebben.”

Céline benadrukt ook dat hun online webshop wordt overstelpt met reacties. “Het valt enorm hard op hoe vaak mensen nu interesse tonen in een 3D-printer, veel meer dan voor de coronaciris.” Nu ook hun bedrijf in Dilbeek de deuren moest sluiten, wilden ze er zelf het beste van maken. “Het is fijn dat we met de nieuwe technologie ons steentje kunnen bijdragen aan de crisis.”

Thuis starten met 3D-printing

Zoals al eerder vermeld, kan iedereen thuis starten met het 3D-printing proces. Het kan zowel gebruikt worden als middel tegen de verveling, of als hulpmiddel voor mensen die in de zorgsector werken. Bij 3Dinthebox ligt de prijs voor een printer rond de 450 euro, maar de goedkoopste is al vanaf 200 euro te verkrijgen.

Het is een proces dat de mensen thuis ook perfect kunnen opstarten. Het enige wat wij moeten doen is de geprinte stukken inzamelen en verdelen aan de mensen die ze het hardst nodig hebben Céline McGarry

Een groot deel van de kwaliteit hangt vooral af van de gebruikte grondstoffen of inkt. “De machines werken met een soort kabel die tijdens het printing proces wordt versmolten. Je ziet die sliertjes uit de machine komen wanneer hij bezig is met printen.” De grondstoffen of nodige inkt kan je aankopen via hun webshop van 23 tot 40 euro per kilo. “We raden wel aan om het dezelfde materie te gebruiken als voor PET-flessen zodat de geprinte stukken stevig genoeg zijn.”