358 bestuurders betrapt op snel rijden en tien chauffeurs onder invloed bij verkeerscontroles, ook vier geseinde personen aangetroffen Tom Vierendeels

29 juni 2020

16u33 0 Dilbeek Drie lokale politiezones hebben zaterdagnacht samengewerkt bij verschillende verkeerscontroles in Affligem en Dilbeek. Dat gebeurde respectievelijk in de Bellestraat enin de Molenstraat en langs de Ninoofsesteenweg. Er werden 28 verkeersovertredingen vastgesteld, 358 bestuurders geflitst en tien personen onder invloed betrapt. Er werden ook vier personen onderschept die geseind worden.

De politiezones AMOW, Dilbeek en TARL die samen de Politieassociatie Centrum (PACE) vormen hielden zaterdagnacht van 20 uur tot 1.45 uur grote verkeerscontroles. De agenten stelden zich eerst op in de Bellestraat in Affligem en vervolgens langs de Ninoofsesteenweg in Dilbeek. In Affligem werden zestien verkeersinbreuken vastgesteld, in Dilbeek twaalf. Het ging onder andere om het niet dagen van de gordel, het gebruik van de gsm achter het stuur, niet gebruiken van de fietsverlichting, inbreuken op het (voorlopig) rijbewijs, verlopen keuring of verzekeringsbewijs, rijden met een ingetrokken rijbewijs, het niet verlenen van voorrang van rechts enzovoort. In totaal werden op beide plaatsen 134 bestuurders aan een ademtest onderworpen. Daarvan hadden er tien te veel gedronken.

In Dilbeek werden vier personen aangetroffen die geseind stonden. Drie personen moesten hun rijbewijs nog inleveren voor een periode van 25 dagen, zes maanden en levenslang. Een andere persoon werd opgespoord omdat zijn verblijfplaats niet geweten is. In Affligem werd ook een auto getakeld omdat die niet verzekerd was.

Flitscontroles

Tot slot werd ook de flitswagen tegelijkertijd opgesteld langs de Bellestraat en Molenstraat in Affligem en vervolgens langs de Ninoofsesteenweg in Dilbeek. In die eerste straat reden 144 van de 626 gecontroleerde wagens te snel. In de Molenstraat ging het om honderd hardrijders op een totaal van 218. In Dilbeek werden 114 auto’s op een totaal van 1.298 geflitst.