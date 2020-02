22 agenten houden verkeerscontrole langs Ninoofsesteenweg Tom Vierendeels

17 februari 2020

17u46 1 Dilbeek De lokale politiezones AMOW, Dilbeek en TARL sloegen zaterdag de handen in elkaar voor verkeerscontroles in Dilbeek en Wemmel. Daarbij werden zowel alcohol- als flitscontroles gehouden. Er werden ook verboden wapens in beslag genomen en tientallen verkeersinbreuken vastgesteld.

De agenten van de drie zones die samen de politieassociatie PACE vormen stelden zich om 10 uur zaterdagvoormiddag op langs de Ninoofsesteenweg in Dilbeek. Van de 314 gecontroleerde bestuurders bleek niemand onder invloed van alclohol. Daarnaast werd er geflitst op een plek waar zeventig kilometer per uur is toegelaten: 63 van de 1.616 gecontroleerde wagens reden te snel. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 93 kilometer per uur.

In zowel Dilbeek als Wemmel werden in totaal 81 verkeersinbreuken vastgesteld. Het ging om onder meer het niet dragen van de gordel, het gebruik van de gsm achter het stuur en inbreuken op het rijbewijs of identiteitskaart. Een bestuurder werd betrapt op het rijden met een ingetrokken rijbewijs. Er werden ook verboden wapens in beslag genomen en een geseinde nummerplaat aangetroffen. Een proces-verbaal wegens zwartwerk werd opgesteld en vier illegalen werden betrapt.

Tot slot reden zes chauffeurs rond met een vervallen keuring, twee zonder verzekering en twee zonder inschrijving.