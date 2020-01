140 kinderen helpen 3.300 bomen en struiken planten in de Wolfsputten Tom Vierendeels

30 januari 2020

01u01 0 Dilbeek Zo’n 140 kinderen hebben deze week 3.300 bomen en struiken gepland in het natuurdomein van de Wolfsputten. Bedoeling is om een bosgordel aan te planten van 1,3 hectare groot langs de Kloosterstraat. “De kinderen deden het zo goed dat we zelfs plantengoed moesten bijhalen”, zegt boswachter Tom Brichau.

Het Agentschap Natuur & Bos en het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei gaven deze week 140 kinderen de kans om 3.300 nieuwe struiken en bomen aan te planten. Dat gebeurde net naast de Kloosterstraat om zo een struikengordel aan te leggen.

“We hebben deze percelen in de afgelopen jaren gekocht. Nu planten we ze aan”, verduidelijkt boswachter Tom Brichau. “Enerzijds zijn er beuken als hoge bomen en anderzijds worden struiken zoals hazelaars, wintereik, haagbeuk, lijsterbes en sleedoorn aangeplant. Het gaat alleszins om inheemse bomen en struiken die voldoende variatie vormen voor vogels en insecten.”

In totaal zakten ongeveer 140 kinderen van verschillende Dilbeekse scholen af naar de Wolfsputten om te helpen bij de aanleg. “En ze deden het fantastisch”, weet Brichau. “Ze zijn heel gemotiveerd, zitten vol enthousiasme en lijken om ter meest bomen te willen planten. De 3.300 halen wordt moeilijk, maar onder meer de sociale werkplaats staat in voor het afwerken van het project. In ieder geval zijn we wel bomen moeten bijhalen omdat we de gasten niet konden volgen.”

Dit voorjaar wordt ook de onthaalzone afgewerkt, worden enkele paden verbeterd en er worden enkele zitbanken geplaatst.