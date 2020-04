133 testen later: geen enkele

COVID-19-besmetting in WZC Breugheldal Amber Gys

17 april 2020

15u12 0 Dilbeek Bij woonzorgcentrum Breugheldal in Dilbeek testte tot op heden niemand van de bewoners of personeelsleden positief op het coronavirus. “Een hele opluchting, maar de situatie kan van dag op dag veranderen”, aldus schepen van Welzijn Walter Zelderloo.

In totaal kreeg woonzorgcentrum Breugheldal op de Itterbeeksebaan 133 testkits toebedeeld. Hier werden zowel de bewoners, als de personeelsleden mee getest op COVID-19. “Tot op heden heeft niemand van het personeel of de bewoners positief getest op het coronavirus”, zegt schepen van Welzijn Walter Zelderloo. “Maar dat is geen garantie dat de situatie altijd zo zal blijven. Het is een dagopname want de situatie zou binnen een week kunnen veranderen.”

Een mogelijke verklaring is dat Breugheldal heel snel in lockdown is gegaan en alle maatregelen snel heeft opgevolgd. “Alles wat ons wordt verplicht, wordt meteen uitgevoerd volgens de normen. Mogelijks kregen wij daarom dan ook als proef de testkits van de Vlaamse Overheid.”

Zelderloo benadrukt dat het virus vooral werd buitengehouden door het harde werk van de verzorgers. “Het is dankzij onze medewerkers die zich 24/7 ten dienste stellen van de maatschappij en alle risico’s nemen om dit tot een goed einde te kunnen brengen. Ook wil ik de families bedanken voor hun geduld.”

Twee stalen zoek

Van de 133 stalen werden er 131 gecontroleerd, en die zijn allemaal negatief. Twee andere stalen van werknemers zijn in het proces zoek geraakt, maar die worden zo snel mogelijk opnieuw afgenomen. “In Dilbeek zijn er nog zes andere woonzorgcentra. Het is niet de bedoeling om deze mensen ongelukkig te maken door onze positieve resultaten. Ik hoop met heel mijn hart dat de situatie in onze gemeente goed blijft voor alle woonzorgcentra”, sluit de schepen af.