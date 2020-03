120 leerlingen vertrekken op sneeuwklassen naar Noord-Italië ondanks coronavirus Amber Gys

01 maart 2020

17u57 8 Dilbeek Op 6 maart vertrekken zo’n 120 kinderen uit Dilbeek op sneeuwklassen naar Noord-Italië. Hoewel het land geteisterd wordt door het coronavirus, is er volgens burgemeester Willy Segers momenteel nog geen reden tot paniek. “We volgen de situatie in Italië op de voet op en zullen deze week nog bekijken of de skireis kan doorgaan.”

De zesdejaars van de lagere school De Klimop en Jongslag in Dilbeek vertrekken vrijdag 6 maart voor een week op skireis naar Noord-Italië, ze zullen er verblijven in hotel Spazio. Vorige dinsdag raakte bekend dat het coronavirus in Italië al 21 dodelijke slachtoffers maakte. Vooral de Noord-Italiaanse regio’s Lombardije en Veneto zijn zwaar getroffen. Burgemeester Willy Segers volgt de situatie op de voet op. “Maandag komen we samen met het schepencollege om te bekijken welke maatregelen we kunnen nemen.”

Momenteel worden de sneeuwklassen nog niet geannuleerd. “We bekijken van dag tot dag hoe de situatie evolueert. We merken heel wat ongerustheid bij de ouders van de kinderen en de begeleiders. We snappen die bezorgdheid maar momenteel laten we de reis doorgaan”, zegt Willy Segers. Gemeenteraadslid Stefaan Platteau (Open VLD) stelde alvast een mondelinge vraag naar het college om de genomen maatregelen te communiceren naar de bevolking. “Ik vraag me af of het gemeentebestuur en de directie van de scholen op de hoogte zijn van de situatie qua veiligheid”, aldus Platteau.

Op de gemeenteraad van 3 maart zal er gecommuniceerd worden over het coronavirus vanuit het gemeentebestuur naar de bevolking. Tot op heden zijn nog geen besmettingen gemeld in Dilbeek of de naaste omgeving.